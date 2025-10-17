– Foto: Marcel Eichholz

Schwefingen empfängt Lohne zum wichtigen Duell im Tabellenmittelfeld Beide Teams wollen nach wechselhaften Wochen wieder punkten – Schwefingen setzt auf Heimstärke, Lohne auf Trainingsform

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems treffen am Samstag die SG Schwefingen/Union Meppen und BW Lohne aufeinander. Beide Mannschaften liegen im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Erfolgserlebnis den Anschluss nach oben halten. Trotz personeller Sorgen gibt sich Schwefingens Trainer Johannes Meiners kämpferisch, während Lohnes Coach Carsten Mirbach auf die gute Trainingswoche verweist.

Wenn am Samstag die SG Schwefingen/Union Meppen auf BW Lohne trifft, steht für beide Teams viel auf dem Spiel. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage beim Tabellenführer SC Spelle-Venhaus will Schwefingen Wiedergutmachung betreiben – und das möglichst vor heimischem Publikum. Trainer Johannes Meiners zeigt sich vor dem Duell zuversichtlich:

„Nach der Niederlage in Spelle wollen wir unbedingt wieder punkten. Wir spielen zu Hause, da haben wir zuletzt immer sehr gute Leistungen gezeigt“, so Meiners.



Allerdings muss die SG erneut auf mehrere Leistungsträgerinnen verzichten. Dennoch will Meiners die Ausfälle nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Auch wenn aktuell sehr viele, wichtige Spielerinnen fehlen, soll das keine Ausrede sein. Wir wollen unser Bestes geben und am Ende des Tages schauen, was dabei rumkommt – am besten Punkte.“ Der Gegner aus Lohne reist mit Rückenwind an. Das Team von Trainer Carsten Mirbach konnte zuletzt Moral beweisen und möchte nun an die positiven Eindrücke aus dem Training anknüpfen. „Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Spiel. Wir haben gut trainiert und werden heute noch ein Abschlusstraining machen. Somit wollen wir morgen etwas Zählbares mitnehmen“, erklärt Mirbach.