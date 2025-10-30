Schwefingen-Coach Daniel Vehring warnt vor hungrigen Laxtenern

Nach dem spielfreien Wochenende kehrt auch bei den Sportfreunden Schwefingen wieder der Ligaalltag ein. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Vehring den SV Olympia Laxten, der zuletzt eine 0:3-Heimniederlage gegen Weiße Elf Nordhorn hinnehmen musste. Für Schwefingen, das mit 23 Punkten auf Rang vier der Tabelle steht, ist das Ziel klar: Man möchte die starke Saison fortsetzen und die Punkte im heimischen Stadion behalten.
„Durch das spielfreie Wochenende ist es natürlich gefühlt eine ewig lange Zeit ohne Fußball.“, sagt Vehring. Seine Mannschaft musste wetterbedingt pausieren, konnte die Zeit aber nutzen, um sich gezielt auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Und dieser hat trotz der jüngsten Niederlage einiges zu bieten.
„Laxten ist eine sehr junge Mannschaft, die über die ganzen Wochen immer wieder gute Ergebnisse gesammelt hat. Sie haben einige sehr gute Spieler in ihren Reihen, natürlich insgesamt viele Spieler verloren, aber Laxten ist seit Jahrzehnten bekannt für ihre sehr, sehr gute Jugendarbeit.“
Vehring warnt ausdrücklich davor, den Gegner zu unterschätzen. Gerade der Hunger und die Dynamik der jungen Laxtener Spieler könnten schnell gefährlich werden:
„Das sieht man auch, dass da dann auch welche, die vielleicht dann aus der Landesliga A-Jugend in der zweiten gewesen sind, aber jetzt in der ersten spielen, einfach sehr hungrig, sehr gefährlich sind. Da sind wir auf jeden Fall gewarnt.“
Neben der sportlichen Herausforderung spielt auch das Wetter in dieser Phase der Saison wieder eine Rolle. Nach den jüngsten Absagen hofft der Schwefingen-Coach auf bessere Bedingungen:
„Auf der anderen Seite bleibt natürlich das Fragezeichen, wie wird das Wetter – kann gespielt werden. Da hoffe ich natürlich, dass wir noch einige Spiele bis zum Winter durchbekommen.“
Trotz aller Unwägbarkeiten ist die Marschroute klar:
„Unser Ziel ist es natürlich, die Punkte zu Hause zu behalten und an die erfolgreichen Spiele davor anzuknüpfen, wissen aber um die Stärken von Laxten und dass wir da höllisch aufpassen müssen, damit wir kein böses Erwachen bekommen.“
Mit einem Heimsieg könnte Schwefingen seine Position in der Spitzengruppe weiter festigen und den Druck auf die vorderen Plätze erhöhen. Olympia Laxten dagegen will nach dem Rückschlag gegen Nordhorn Wiedergutmachung betreiben und zeigen, dass die junge Mannschaft auch auswärts gefährlich sein kann. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Duell zweier spielstarker Teams freuen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.
Anpfiff ist dann am Sonntag um 14:00 Uhr in Schwefingen.