Schwefingen besiegt Haren spät

Der SF Schwefingen hat im Testspiel gegen den Kreisligisten TuS Haren einen 3:1-Erfolg gefeiert. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mirco Husmann die Gäste zunächst in Führung. Schwefingen drehte die Partie in der Schlussphase durch Treffer von Ben Bayer, Sebastian Mogge und Marvin Wübben und setzte sich am Ende verdient mit 3:1 durch.

3., 9., 55., 68. und 74. Minute, Benedikt Hölzen hatte den Spielbericht quasi im Alleingang geschrieben. Der fünffache Torschütze verabschiedete sich kurz darauf in der 75. Minute unter die Dusche und machte Platz für Jan Luca Thomes. Das Kuriose: Ein Blick in die FuPa-Datenbank zeigt, dass Hölzen bislang nicht gerade als Torjäger vom Dienst bekannt war. Manchmal reicht eben ein Nachmittag, um den eigenen Ruf komplett umzuschreiben.

Vier Stiche von Fenbers reichen gegen Raming-Freesens Dreierpack

Sieben Tore, zwei Doppelschläge und eine wilde Schlussphase: Die zweite Mannschaft des SV Eintracht Nordhorn setzte sich im Test mit 4:3 gegen den TuS Haren durch. Mann des Tages war Henner Fenbers mit vier Treffern, während Martin Raming Freesen die Gäste mit einem Hattrick bis zur letzten Minute im Spiel hielt.

Fenbers schlägt kurz vor der Pause doppelt zu

Lange passierte auf der Anzeigetafel nichts, dann drehte Henner Fenbers auf. In der 40. Minute brachte er die Gastgeber in Führung und legte fünf Minuten später noch vor der Pause das 2:0 nach. Ein Doppelschlag, der Nordhorn mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine schickte.

Haren antwortet, Fenbers hat das letzte Wort

Nach dem Seitenwechsel brauchte Haren kaum Anlauf. Martin Raming Freesen traf in der 51. und 52. Minute gleich zweimal und stellte innerhalb von nur einer Minute auf 2:2.

Doch die Freude hielt nicht lange. Erneut war Fenbers zur Stelle und erzielte in der 75. Minute das 3:2. Nur eine Minute später machte er mit seinem vierten Treffer des Tages das 4:2 perfekt.

Ganz beendet war der Torreigen damit aber noch nicht. In der Nachspielzeit verwandelte Martin Raming Freesen einen Foulelfmeter zum 4:3 Endstand und machte seinen Dreierpack komplett. Am Sieg der Gastgeber änderte das jedoch nichts.