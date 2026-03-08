Schwedter Aufholjagd und Falkenseer Torfestival im Norden Landesliga Nord: Der 17. Spieltag in der Übersicht. von LS · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

In der Landesliga Nord bot der 17. Spieltag alles, was das Fußballherz begehrt: dramatische Wendungen, späte Tore und eine Tabelle, die sich nach den intensiven Partien weiter zuspitzt. Während Spitzenreiter SV Viktoria mit 46 Punkten enteilt ist, kämpfen die Verfolger mit Leidenschaft um jeden Zentimeter Boden. Zudem wurde ein Spiel abgesagt

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Im Duell vor 227 Zuschauern unterstrich der SV Viktoria Potsdam eindrucksvoll, warum er an der Spitze der Tabelle steht. Gegen den Absteiger Fortuna Babelsberg tat sich der Favorit jedoch lange Zeit schwer. Die Gäste verteidigten aufopferungsvoll und hielten das Unentschieden bis tief in die zweite Halbzeit hinein. Die Erlösung für die Hausherren brachte schließlich die 71. Minute, als Tom Nattermann den Bann brach und zum 1:0 traf. Dieser Treffer wirkte wie ein Wirkungstreffer für die Babelsberger. Die Gegenwehr erlahmte zusehends, was Viktoria eiskalt ausnutzte. In der 79. Minute erhöhte Fabian Herrmann auf 2:0, bevor erneut Tom Nattermann in der 86. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar machte. ---

Vor 102 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine hochemotionale Partie, in der der Angermünder FC dem favorisierten Tabellensiebten alles abverlangte. Der Gast vom FV Preussen Eberswalde erwischte jedoch den besseren Start und ging in der 19. Minute durch Nikos Wolf mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Mit unbändigem Willen kämpfte sich der Aufsteiger zurück und belohnte sich in der 30. Minute durch den Ausgleichstreffer von Tony Oppelt zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Preussen zeigten sich unbeeindruckt. In der 36. Minute brachte Patrice Donald Epale Otto die Gäste mit dem 1:2 erneut in Front. Es schien, als würden die Eberswalder die Führung mit in die Kabine nehmen, doch die Angermünder Moral war noch nicht gebrochen. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, markierte Nico Hanse das viel umjubelte 2:2. In einem Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute von Kampf und Leidenschaft geprägt war, blieb es am Ende bei der Punkteteilung. --- Gestern, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt BSC Fortuna Glienicke BSC Glien. 3 2 Abpfiff In der Partie zwischen dem FC Schwedt 02 und dem BSC Fortuna Glienicke sahen die 60 Zuschauer ein Spiel voller Emotionen und einer unglaublichen Moral der Gastgeber. Die Gäste aus Glienicke erwischten einen Blitzstart und schockten Schwedt durch Justin Hippe, der zum 0:1 traf, und Marc Zellner, der die Führung auf 0:2 ausbaute. Doch Schwedt gab sich nicht auf. Maxim Kath leitete mit dem 1:2 die Wende ein, ehe Szymon Wierzchowski den vielumjubelten 2:2-Ausgleich erzielte. In einer dramatischen Schlussphase war es schließlich Christian Staatz, der mit dem 3:2 den Heimsieg perfekt machte und das Stadion in Ekstase versetzte.

Vor 109 Zuschauern in Alt Ruppin entwickelte sich ein echter Krimi im Tabellenkeller. Zunächst sah es für die Eintracht gut aus, als Benjamin Brandt seine Farben mit 1:0 in Führung brachte. Doch die SG Bornim, das Schlusslicht der Liga, bewies Kampfgeist. Jannis Schütze markierte den 1:1-Ausgleich, bevor Eric Kuhlmann mit seinem Treffer zum 1:2 das Spiel komplett drehte und Bornim drei lebenswichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte.

Der Schönower SV untermauerte beim SV 1920 Zehdenick seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Vor 121 Zuschauern avancierte Hein-Peter Splett zum Mann des Tages, als er Schönow mit einem Doppelpack zum 0:1 und 0:2 in Front schoss. Bartosz Barandowski erhöhte sogar auf 0:3, womit die Vorentscheidung gefallen war. Der Treffer von John Lormis zum 1:3 für Zehdenick kam zu spät, um die Niederlage des Tabellenvorletzten noch abzuwenden.

Die SG Zepernick festigte ihren zweiten Tabellenplatz in einem intensiven Duell gegen den FC 98 Hennigsdorf. 156 Zuschauer sahen eine konzentrierte Leistung der Hausherren. Justin Pehl brachte Zepernick mit 1:0 in Führung, und Paul Maurer legte mit dem 2:0 nach. Hennigsdorf versuchte alles und kam durch Ron Hass zum 2:1-Anschlusstreffer, doch Zepernick rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und bleibt mit nun 35 Punkten der erste Verfolger der Spitze. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---