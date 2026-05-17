Schwedt siegt, Bornim überrascht – Landesliga Nord im Endspurt

FC Schwedt 02 hat beim SV Eintracht Alt Ruppin einen wichtigen Auswärtssieg geholt und damit die obere Tabellenhälfte gefestigt. Die Partie verlief zunächst ohne Tore, ehe Krystian Mariusz Peda in der 43. Minute zur Führung für Schwedt traf. In der 80. Minute machte Szymon Wierzchowski mit dem 2:0 alles klar. Alt Ruppin blieb ohne eigenen Treffer und verharrt mit 23 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Schwedt klettert mit nun 42 Punkten auf Rang sechs.

Ein Punkt für beide Seiten, aber für keinen wirklich befriedigend: Angermünder FC und FC 98 Hennigsdorf trennten sich 1:1. Hennigsdorf ging durch Ben Schulze in der 56. Minute in Führung. Angermünde antwortete jedoch: Fabian Gehrt glich in der 68. Minute aus und sicherte dem Gastgeber zumindest einen Zähler. In der Tabelle bleibt Angermünde auf Rang zwölf mit 22 Punkten, Hennigsdorf rückt auf Rang neun mit 28 Punkten vor. Im Abstiegskampf bringt dieses Unentschieden beiden Mannschaften nur wenig Entspannung.

Zehdenick hat im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag erlitten. Stefan Kerl brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute in Führung – ein Blitzstart, der kurzzeitig Hoffnung weckte. Doch Glienicke drehte die Partie innerhalb von nur zwei Minuten: Jhon Mora Salgado traf in der 51. Minute zum Ausgleich, ehe Maxime Lemaire in der 53. Minute mit dem 2:1 die Partie endgültig zugunsten der Gäste entschied. Zehdenick bleibt mit 17 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz stecken, Glienicke springt mit 31 Punkten auf Rang acht.

Der Schönower SV 1928 hat Fortuna Babelsberg klar mit 2:0 besiegt und damit seinen fünften Tabellenplatz mit nun 50 Punkten weiter abgesichert. Mateusz Nagaj traf in der 39. Minute zur Führung, Pawel Jaloszynski legte kurz darauf in der 43. Minute nach. Babelsberg blieb ohne Treffer und rutschte auf Rang zehn mit 28 Punkten ab. Für Schönowe war es ein wichtiger Heimsieg in einer starken Saison.

FV Preussen Eberswalde hat sich zu Hause gegen SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse mit 2:1 durchgesetzt – und das auf dramatische Weise. Diego Savold De Mello brachte die Gastgeber bereits in der 10. Minute in Führung. Neustadt/Dosse glich in der 77. Minute aus. Als ein Remis bereits festzustehen schien, schlug Rodrigo De Jesus Mendes in der ersten Minute der Nachspielzeit eiskalt zu und sicherte Eberswalde mit seinem Treffer zum 2:1 noch drei Punkte. Eberswalde klettert mit 42 Punkten auf Rang sieben, Neustadt verbleibt auf Rang 13 mit 21 Punkten.

Die Überraschung des Spieltags: SG Bornim, Tabellenletzter vor der Partie, bezwang den Tabellenfünften FSV Bernau mit 3:2 und holte damit dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Bernau startete stark – Hannes Straub traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung. Doch Max Schmidt drehte die Partie mit Treffern in der 19. und 31. Minute und brachte Bornim mit 2:1 in Front. Marcel Stutter glich in der 51. Minute für Bernau zum 2:2 aus. Den entscheidenden Treffer erzielte Steve Mario Berck in der 71. Minute zum 3:2-Endstand. Bornim klettert mit 20 Punkten auf Rang 14, Bernau bleibt mit 52 Punkten auf Rang vier.

SG Einheit Zepernick 1925 hat beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 einen knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg geholt. Justin Pehl erzielte in der 67. Minute den einzigen Treffer der Partie und sicherte Zepernick damit drei wichtige Punkte im Titelrennen. Concordia blieb erneut ohne eigenen Treffer und verharrt auf Rang 15 mit 19 Punkten. Zepernick festigt mit nun 56 Punkten Rang drei und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Top zwei der Landesliga Nord.