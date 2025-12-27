Schwedt feiert Schwedt: FC 02 gewinnt das Uckermark-Masters

Das Uckermark-Hallen-Masters hat am heutigen Samstag in der Sporthalle Neue Zeit in Schwedt geliefert, was Hallenfußball zwischen den Feiertagen verspricht: kurze Wege, kurze Spielzeiten, lange Spannung. Acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen, jede Partie in der Vorrunde über zwölf Minuten – und am Ende stand ein Sieger, der den Heimvorteil in Energie verwandelte. Der FC Schwedt 02 holte sich den Turniersieg mit einem 2:1 im Finale gegen den Schönower SV.

Gruppe A: Schwedt setzt früh ein Zeichen und bleibt oben In der Gruppe A legte der FC Schwedt 02 den Grundstein früh – und eindrucksvoll. Das 6:0 gegen den SC Victoria 1914 Templin war nicht nur ein Ergebnis, sondern ein klares Signal an das Feld. Es folgte ein 4:1 gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau, bevor Schwedt auch im dritten Spiel gefordert war: Gegen den Angermünder FC endete die Partie 2:2. Mit 12:3 Toren und sieben Punkten gewann Schwedt die Gruppe.

Turnierrahmen: Acht Teams, klare Struktur, kein Leerlauf Der Modus war so einfach wie gnadenlos: In Gruppe A und B spielte jeder gegen jeden. Danach folgten Halbfinals, Platzierungsspiele sowie Spiel um Platz drei und Finale. Die Zeitfenster waren eng, der Rhythmus hoch – wer in der Halle nur einen Moment zu spät kam, bekam es auf der Anzeigetafel zu spüren. Dass gleich mehrere Begegnungen im Neunmeterschießen entschieden wurden, passte zu diesem Tag, an dem Nervenstärke genauso zählte wie Technik.

Dahinter sicherte sich Prenzlau trotz der 1:4-Niederlage gegen Schwedt den zweiten Platz (7:5 Tore, vier Punkte) – getragen vom 1:1 gegen Angermünde und dem furiosen 5:0 gegen Templin. Angermünde wurde mit 5:5 Toren Dritter (drei Punkte), Templin musste sich mit einem Punkt begnügen (2:13 Tore), obwohl das 2:2 gegen Angermünde Widerstand zeigte.

Gruppe B: Schönow marschiert makellos, dahinter wird es eng

In der Gruppe B marschierte der Schönower SV 1928 mit maximaler Ausbeute durch die Vorrunde. Drei Spiele, drei Siege, 9:3 Tore, neun Punkte – deutlicher geht es kaum. Schönow begann mit einem 2:1 gegen den VfB Gramzow, drehte anschließend ein intensives 3:2 gegen den SV Blau-Weiß 90 Gartz und setzte zum Abschluss mit einem 4:0 gegen die SpG Lunow/Oderberg einen Schlusspunkt, der die Kräfteverhältnisse scharf zeichnete.

Hinter dem Gruppensieger wurde es eng und unerquicklich: Gartz, Gramzow und Lunow/Oderberg kamen jeweils auf zwei Punkte. Gartz spielte 2:2 gegen Lunow/Oderberg und 1:1 gegen Gramzow, verlor aber 2:3 gegen Schönow. Gramzow holte seine Zähler über zwei Remis (1:1 gegen Lunow/Oderberg, 1:1 gegen Gartz) und unterlag Schönow 1:2. Lunow/Oderberg wiederum sammelte Unentschieden gegen Gartz und Gramzow, blieb gegen Schönow aber ohne Treffer und ohne Punkte. In der Endabrechnung wurde Gartz Zweiter (5:6 Tore), Gramzow Dritter (3:4), Lunow/Oderberg Vierter (3:7).

Halbfinals: Schwedt souverän, Schönow übersteht ein Drama

Im ersten Halbfinale unterstrich der FC Schwedt 02 seinen Anspruch: 3:0 gegen den SV Blau-Weiß 90 Gartz. Keine Umwege, keine Unruhe – ein Ergebnis, das nach Vorrundenstärke aussah. Das zweite Halbfinale war der emotionale Gegenpol: Schönower SV gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau endete 5:4 nach Neunmeterschießen. Prenzlau brachte seine Wucht aus der Vorrunde mit, Schönow musste alles investieren, um die perfekte Gruppenphase nicht im ersten K.o.-Moment zu verlieren – und rettete sich ins Finale.

Platzierungsspiele: Templin und Gramzow gewinnen vom Punkt

Auch abseits des Titels blieb die Bühne grell. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der SC Victoria 1914 Templin gegen die SpG Lunow/Oderberg mit 3:2 nach Neunmeterschießen durch. Das Spiel um Platz fünf ging ebenfalls in die Entscheidung vom Punkt: Der VfB Gramzow gewann gegen den Angermünder FC 2:1 nach Neunmeterschießen und holte sich Platz fünf.

Spiel um Platz drei: Prenzlau kämpft sich zurück

Das kleine Finale brachte einen klaren Sieger nach regulärer Spielzeit: Der FSV Rot-Weiß Prenzlau gewann 3:2 gegen den SV Blau-Weiß 90 Gartz. Prenzlau bestätigte damit, dass die deutliche Halbfinal-Enttäuschung nicht das letzte Wort sein musste. Platz drei war die Belohnung für einen Tag, der zwischenzeitlich in beide Richtungen ausschlug – vom 1:4 gegen Schwedt bis zum 5:0 gegen Templin, vom Halbfinal-Krimi bis zum Sieg um Bronze.

Finale: 2:1 – Schwedt hält dem Druck stand

Das Endspiel über 14 Minuten hatte alles, was dieses Turnier ausmachte: Intensität, Kanten, diese Hallenluft, in der jeder Zweikampf lauter klingt. Der FC Schwedt 02 gewann 2:1 gegen den Schönower SV und sicherte sich damit den Turniersieg. Schönow kam mit der perfekten Vorrunde und dem überstandenen Neunmeter-Halbfinale ins Finale – doch Schwedt blieb auch im letzten Schritt stabil und effizient.

Bilanz: Ein Turnier, das die Uckermark zusammenzieht

Am Ende steht eine Tabelle, die Geschichten erzählt: Schwedt als Turniersieger, Schönow als Finalist nach makelloser Vorrunde, Prenzlau als Dritter mit starken Momenten und Gartz als Vierter, der in einer ausgeglichenen Gruppe B den Weg ins Halbfinale fand.