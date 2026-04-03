Schweden, wir kommen! - Passaus U17-Mädels für Gothia Cup qualifiziert Die U15-Juniorinnen machten es 2024 vor - nun fliegt auch die U17 nach Göteborg von Leah Hauzenberger · 03.04.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die U17-Juniorinnen des 1.FC Passau fliegen im kommenden Juli nach Göteborg zum Gothia-Cup. – Foto: Verein

Für die B-Mädels des 1. FC Passau ist es ein besonderer Moment: Nach dem Turniersieg in Schweinfurt Anfang des Monats haben sie sich nun endgültig die Teilnahme am Gothia Cup 2026 (11. bis 19. Juli) gesichert.

Mit über 1900 teilnehmenden Teams ist der Gothia Cup, allein an der Teilnehmerzahl gemessen, das größte internationale Fußballturnier der Welt. Nach der erfolgreichen Teilnahme der U15-Mädels im Jahr 2024, fliegen nun auch die U17-Juniorinnen des 1. FC Passau nach Göteborg. Beim Qualifikationsturnier am 7. März in Schweinfurt setzten sich die Passauerinnen unter der Leitung von Trainer Marcel Handlos und Co-Trainer Manuel Zöls souverän gegen ihre Mitstreiter durch. Darunter klangvolle Namen des Fußballs wie der 1. FC Schweinfurt 05, der FC Augsburg oder die Kickers aus Offenbach. Nach dem zweiten Platz in der Gruppenphase trafen die FC-Mädels im Halbfinale auf Schweinfurt 05, und konnten sich im Elfmeterschießen mit 5:4 durchsetzen. Im Finale kam es dann zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem FC Ergolding, gegen den die Passauerinnen in der Vorrunde 0:0 gespielt hatten. Auch dieses Mal entschied das Elfmeterschießen über den Ausgang: Mit 3:2 behielten die Mädels aus der Dreiflüßestadt die Nerven und sicherten sich den Turniersieg und das Ticket für den Gothia-Cup.

U17-Kapitänin Helena Schneider, die 2024 (damals noch U15) beim Gothia-Cup teilgenommen hatte, erinnert sich: "Ich war vor zwei Jahren bereits dabei und kann sagen, dass ich diese Reise nie vergessen werde. Auch wenn ich beim Qualifikationsturnier in Schweinfurt aufgrund einer Verletzung nicht mitspielen konnte, bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft." Trainer Marcel Handlos lobte ebenfalls den Einsatz seiner Mannschaft: "Die Mädels haben sich das richtig erarbeitet. Jetzt freuen wir uns natürlich auf die Woche in Göteborg und wollen dort unsere Farben bestmöglich vertreten."