Schwarzwald/Zollern: Krimis, Comebacks & Kantersiege (A1–A4)

Kreisliga A1:
SG FC Hardt/Lauterbach II – SV Heiligenzimmern 2:3
In einem spannenden Spiel setzte sich der SV Heiligenzimmern knapp durch. Binnen einer Minute legten Vitali Kevra (23.) und David Bisinger (24.) die frühe Führung für die Gäste. Niklas Käfer (44.) brachte Hardt/Lauterbach kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Als Vincent König (80.) auf 1:3 stellte, schien alles entschieden, doch Paul Spinner (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit noch für ein wenig Spannung. Am Ende reichte es für Heiligenzimmern zu einem Auswärtssieg.
SG SV Hart/SV Owingen – SV Villingendorf 2:1
Hart/Owingen startete stark und ging durch Eldar Omerinovic (13.) früh in Führung. Villingendorf glich kurz vor der Pause durch Marco Müller (39.) aus, ehe Filip Crnov (75.) in einer intensiven Schlussphase das 2:1 erzielte. Die Gastgeber zeigten eine kämpferische Leistung und brachten den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.
SV Schörzingen – SG SV Irslingen/FC Epfendorf 2:3
Die Gäste bestimmten die Partie über weite Strecken. Marius Beiter (25.) brachte Irslingen/Epfendorf in Führung, Dominik Friedrichs baute sie mit einem Doppelpack (51., 75.) weiter aus. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Simon Henle (90.) und ein Eigentor von Lian Bushart (90.+2) brachten Schörzingen noch heran, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Die SG nahm die drei Punkte mit, auch wenn sie am Ende ins Wanken geriet.
TSV Boll – Spvgg Bochingen 3:1
Boll präsentierte sich vor heimischem Publikum in starker Form. Maximilian Geiger sorgte mit einem Doppelpack (19., 54.) für eine beruhigende Führung. Ein unglückliches Eigentor von Andy Schittenhelm (74.) besiegelte die Bochinger Niederlage, ehe Max Proschko (79.) mit dem 4:0 den Schlusspunkt setzte. Eine souveräne Vorstellung der Gastgeber, die ihre Chancen konsequent nutzten.
FV Bisingen – SV Waldmössingen 0:5
Waldmössingen überrollte den FV Bisingen in der Anfangsphase: Daniel-Vasile Timbota (12.), Dennis Kimmich (20., 25.) und Dominik Klaus (22.) sorgten bereits nach 25 Minuten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Dominik Dawid Bonk (47.) das 0:5 nach. Bisingen hatte der Offensivwucht der Gäste nichts entgegenzusetzen – ein klarer Auswärtssieg für den SV Waldmössingen.
Spvgg Binsdorf – Türk SV Schramberg 3:2
Binsdorf erwischte einen Traumstart: Matthias Zehnder (21.) und Jens Kinnemann (26.) trafen zur schnellen 2:0-Führung. Sacir Alimanovic (43.) brachte Schramberg kurz vor der Pause wieder ins Spiel, doch Zehnder (48.) stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand her. Mady Demba (80.) verkürzte noch einmal, doch Binsdorf brachte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.
SG SV Rosenfeld/Spfr. Isingen/Brittheim – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 0:3
Die Gäste zeigten sich effizient und spielstark. Oliver Riechel (10.) brachte die SGM früh in Führung, bevor Felix Riedinger (28., 45.) mit einem Doppelpack noch vor der Pause alles klar machte. Rosenfeld/Isingen fand kaum Zugriff und konnte die Gäste-Offensive zu keiner Zeit ernsthaft stoppen. Ein klarer Auswärtserfolg für Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag.
Kreisliga A2:
SG Böhringen/FC Dietingen – SG Weildorf/Bittelbronn 2:1
Die SG Böhringen/Dietingen feierte einen knappen Heimerfolg. Patrick Merz brachte die Gastgeber kurz vor der Pause (44.) in Führung. Nico Hellstern (63.) glich nach dem Seitenwechsel für die Gäste aus, doch ein unglückliches Eigentor von Raphael Klaiber (78.) brachte die Entscheidung zugunsten der Heimelf. Böhringen/Dietingen verteidigte danach kompakt und brachte die Führung über die Zeit.
FC Suebia Rottweil – TSV Stein 1923 7:0
Ein Offensivspektakel ohne Gleichen! Patrick Vogel eröffnete früh (12.) und legte nach (50.), während Raoul Fischer (19.) und Ruben Trevisiol (40.) den Halbzeitstand auf 3:0 stellten. Nach dem Seitenwechsel dominierte Rottweil weiter: Niko Bajrami (52.), Fabio Wagner (57.) und Felix Flohr (77.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
SV Rangendingen – SGM Locherhof/Mariazell 3:0
Rangendingen ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Luca Konstanzer (4.) traf früh zur Führung, die David Fechter (55.) und Luis Kalbacher (57.) im zweiten Durchgang ausbauten. Die Gäste fanden kaum Zugriff und konnten der konsequenten Spielweise des SVR nichts entgegensetzen. Ein souveräner Auftritt der Hausherren.
FC Steinhofen – FV 08 Rottweil 3:5
Ein torreiches und temporeiches Duell mit offenem Visier. Christian Braun (19.) brachte Rottweil in Front, doch Daniel Rogic (25.) glich aus. Nach der Pause entwickelte sich ein Schlagabtausch: Simon Kläger (51.) und erneut Braun (59.) trafen, ehe Lars Kohle (54.) zwischenzeitlich ausglich. In der Schlussphase machten Michael Lehmann (76.) und Nick Wiegand (87.) alles klar, während Marko Rogic (89.) noch Ergebniskosmetik betrieb. Ein spektakuläres Spiel mit acht Toren und vielen Offensivaktionen.
Sportfreunde Sickingen – SC Lindenhof 3:3
Ein packendes Remis mit viel Dramatik in der Schlussphase! Lindenhof führte durch Marko Ivanko (19.), doch Sickingen drehte das Spiel dank Alessandro Rodrigues da Costa (34.) und Enrico Durmisi (38.). Jonas Werner (41.) und Fabian Etih (56.) brachten die Gäste erneut in Front. In der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelte Ridvan Sekeroglu einen Foulelfmeter zum 3:3-Endstand – der Schlusspunkt einer hochspannenden Partie.
SGM Aichhalden/Rötenberg – SG Ringingen/FC Killertal 5:3
Die Zuschauer sahen ein offensives Feuerwerk. Nach dem frühen Rückstand durch Michael Emele (12.) übernahm Aichhalden/Rötenberg das Kommando: Steffen Kraemer (31., 50.), Luca Scheerer (45.+1), Patrick Lehmann (59.) und Kevin Schmid (70.) trafen zur klaren 5:1-Führung. Die Gäste gaben nicht auf – Emele (81.) und Manuel Pflumm (83., Foulelfmeter) verkürzten noch, doch am Ende blieb der Heimsieg ungefährdet.
SG SV Zimmern/SV Horgen II – 1. FC Burladingen 3:3
Ein Spiel voller Spannung und Emotionen! Moussa Doumbouya (18.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Valentino Puccio (24.) und David Hönes (35.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Kevin Mink traf doppelt (82., 90.) zur vermeintlichen Entscheidung, doch Edwin Sieg (90.+5) rettete Burladingen in letzter Sekunde das 3:3. Ein mitreißendes Spiel, das keinen Sieger fand.
