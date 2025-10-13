 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Dieter Frank

Schwarzwald/Zollern: Krimis, Comebacks & Kantersiege (A1–A4)

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Schwarzwald/Zollern los?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Schwarzwald/Z.
KL A2 Schwarzwald/Z.
KL A3 Schwarzwald/Z.
KL A4 Schwarzwald/Z.
Heiligenzim.

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Schwarzwald/Zollern war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

SG FC Hardt/Lauterbach II – SV Heiligenzimmern 2:3
In einem spannenden Spiel setzte sich der SV Heiligenzimmern knapp durch. Binnen einer Minute legten Vitali Kevra (23.) und David Bisinger (24.) die frühe Führung für die Gäste. Niklas Käfer (44.) brachte Hardt/Lauterbach kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Als Vincent König (80.) auf 1:3 stellte, schien alles entschieden, doch Paul Spinner (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit noch für ein wenig Spannung. Am Ende reichte es für Heiligenzimmern zu einem Auswärtssieg.

SG SV Hart/SV Owingen – SV Villingendorf 2:1
Hart/Owingen startete stark und ging durch Eldar Omerinovic (13.) früh in Führung. Villingendorf glich kurz vor der Pause durch Marco Müller (39.) aus, ehe Filip Crnov (75.) in einer intensiven Schlussphase das 2:1 erzielte. Die Gastgeber zeigten eine kämpferische Leistung und brachten den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

SV Schörzingen – SG SV Irslingen/FC Epfendorf 2:3
Die Gäste bestimmten die Partie über weite Strecken. Marius Beiter (25.) brachte Irslingen/Epfendorf in Führung, Dominik Friedrichs baute sie mit einem Doppelpack (51., 75.) weiter aus. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Simon Henle (90.) und ein Eigentor von Lian Bushart (90.+2) brachten Schörzingen noch heran, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Die SG nahm die drei Punkte mit, auch wenn sie am Ende ins Wanken geriet.

TSV Boll – Spvgg Bochingen 3:1
Boll präsentierte sich vor heimischem Publikum in starker Form. Maximilian Geiger sorgte mit einem Doppelpack (19., 54.) für eine beruhigende Führung. Ein unglückliches Eigentor von Andy Schittenhelm (74.) besiegelte die Bochinger Niederlage, ehe Max Proschko (79.) mit dem 4:0 den Schlusspunkt setzte. Eine souveräne Vorstellung der Gastgeber, die ihre Chancen konsequent nutzten.

FV Bisingen – SV Waldmössingen 0:5
Waldmössingen überrollte den FV Bisingen in der Anfangsphase: Daniel-Vasile Timbota (12.), Dennis Kimmich (20., 25.) und Dominik Klaus (22.) sorgten bereits nach 25 Minuten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Dominik Dawid Bonk (47.) das 0:5 nach. Bisingen hatte der Offensivwucht der Gäste nichts entgegenzusetzen – ein klarer Auswärtssieg für den SV Waldmössingen.

Spvgg Binsdorf – Türk SV Schramberg 3:2
Binsdorf erwischte einen Traumstart: Matthias Zehnder (21.) und Jens Kinnemann (26.) trafen zur schnellen 2:0-Führung. Sacir Alimanovic (43.) brachte Schramberg kurz vor der Pause wieder ins Spiel, doch Zehnder (48.) stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand her. Mady Demba (80.) verkürzte noch einmal, doch Binsdorf brachte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

SG SV Rosenfeld/Spfr. Isingen/Brittheim – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 0:3
Die Gäste zeigten sich effizient und spielstark. Oliver Riechel (10.) brachte die SGM früh in Führung, bevor Felix Riedinger (28., 45.) mit einem Doppelpack noch vor der Pause alles klar machte. Rosenfeld/Isingen fand kaum Zugriff und konnte die Gäste-Offensive zu keiner Zeit ernsthaft stoppen. Ein klarer Auswärtserfolg für Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SG Böhringen/FC Dietingen – SG Weildorf/Bittelbronn 2:1
Die SG Böhringen/Dietingen feierte einen knappen Heimerfolg. Patrick Merz brachte die Gastgeber kurz vor der Pause (44.) in Führung. Nico Hellstern (63.) glich nach dem Seitenwechsel für die Gäste aus, doch ein unglückliches Eigentor von Raphael Klaiber (78.) brachte die Entscheidung zugunsten der Heimelf. Böhringen/Dietingen verteidigte danach kompakt und brachte die Führung über die Zeit.

FC Suebia Rottweil – TSV Stein 1923 7:0
Ein Offensivspektakel ohne Gleichen! Patrick Vogel eröffnete früh (12.) und legte nach (50.), während Raoul Fischer (19.) und Ruben Trevisiol (40.) den Halbzeitstand auf 3:0 stellten. Nach dem Seitenwechsel dominierte Rottweil weiter: Niko Bajrami (52.), Fabio Wagner (57.) und Felix Flohr (77.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

SV Rangendingen – SGM Locherhof/Mariazell 3:0
Rangendingen ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Luca Konstanzer (4.) traf früh zur Führung, die David Fechter (55.) und Luis Kalbacher (57.) im zweiten Durchgang ausbauten. Die Gäste fanden kaum Zugriff und konnten der konsequenten Spielweise des SVR nichts entgegensetzen. Ein souveräner Auftritt der Hausherren.

FC Steinhofen – FV 08 Rottweil 3:5
Ein torreiches und temporeiches Duell mit offenem Visier. Christian Braun (19.) brachte Rottweil in Front, doch Daniel Rogic (25.) glich aus. Nach der Pause entwickelte sich ein Schlagabtausch: Simon Kläger (51.) und erneut Braun (59.) trafen, ehe Lars Kohle (54.) zwischenzeitlich ausglich. In der Schlussphase machten Michael Lehmann (76.) und Nick Wiegand (87.) alles klar, während Marko Rogic (89.) noch Ergebniskosmetik betrieb. Ein spektakuläres Spiel mit acht Toren und vielen Offensivaktionen.

Sportfreunde Sickingen – SC Lindenhof 3:3
Ein packendes Remis mit viel Dramatik in der Schlussphase! Lindenhof führte durch Marko Ivanko (19.), doch Sickingen drehte das Spiel dank Alessandro Rodrigues da Costa (34.) und Enrico Durmisi (38.). Jonas Werner (41.) und Fabian Etih (56.) brachten die Gäste erneut in Front. In der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelte Ridvan Sekeroglu einen Foulelfmeter zum 3:3-Endstand – der Schlusspunkt einer hochspannenden Partie.

SGM Aichhalden/Rötenberg – SG Ringingen/FC Killertal 5:3
Die Zuschauer sahen ein offensives Feuerwerk. Nach dem frühen Rückstand durch Michael Emele (12.) übernahm Aichhalden/Rötenberg das Kommando: Steffen Kraemer (31., 50.), Luca Scheerer (45.+1), Patrick Lehmann (59.) und Kevin Schmid (70.) trafen zur klaren 5:1-Führung. Die Gäste gaben nicht auf – Emele (81.) und Manuel Pflumm (83., Foulelfmeter) verkürzten noch, doch am Ende blieb der Heimsieg ungefährdet.

SG SV Zimmern/SV Horgen II – 1. FC Burladingen 3:3
Ein Spiel voller Spannung und Emotionen! Moussa Doumbouya (18.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Valentino Puccio (24.) und David Hönes (35.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Kevin Mink traf doppelt (82., 90.) zur vermeintlichen Entscheidung, doch Edwin Sieg (90.+5) rettete Burladingen in letzter Sekunde das 3:3. Ein mitreißendes Spiel, das keinen Sieger fand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SGM Frittlingen/Wilfingen – SG SV Dürbheim/Mahlstetten 4:2
Ein temporeiches Duell mit vielen Toren und Führungswechseln begeisterte die Zuschauer. Manuel Geiger brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Front, ehe Tim Schlecht (35.) für die SG Dürbheim/Mahlstetten ausglich. Direkt nach der Pause traf Thomas Geiger (46.) zum 2:1, doch Leon Schlecht (63.) glich erneut aus. Frittlingen/Wilfingen zeigte in der Schlussphase die bessere Effizienz: Dragan Karanov (70.) und Fabian Müller (73.) machten den 4:2-Heimsieg perfekt.

SG Erzingen/Roßwangen/Endingen – Sportfreunde Bitz 0:3
Die Sportfreunde Bitz legten einen Start nach Maß hin. Alexander Klaszka brachte sein Team früh (6.) in Führung, Sergej Remche (18.) erhöhte wenig später. Nach der Pause sorgte erneut Klaszka (65.) für den Endstand. Die Gastgeber fanden offensiv kaum Mittel, während Bitz die Partie souverän kontrollierte und den Auswärtssieg einfuhr.

FC Onstmettingen – FSV Schwenningen 2:0
Der FC Onstmettingen feierte einen wichtigen Heimsieg. Justin Strausdat (29.) brachte seine Mannschaft in Führung, ehe Andreas Hafke (90.) in der Nachspielzeit alles klar machte. Schwenningen hielt lange gut dagegen, doch Onstmettingen agierte cleverer und nutzte seine Chancen konsequent.

SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim – SV Tuningen 4:4
Ein spektakuläres Torfestival mit dramatischem Ende! Dennis Ullmann (12.) traf früh zur Führung, doch Leon Link (26.) glich aus. Leon Steidle (33., 37.) sorgte für das 3:1, ehe erneut Link (78.) verkürzte. In der Schlussphase ging es Schlag auf Schlag: Michael Riester (83.) traf zum 4:2, doch Can Stegmann (89., 90.+4) rettete den Gästen mit zwei späten Treffern das 4:4. Ein packendes Spiel, das keinem Sieger gerecht wurde – im besten Sinne.

SGM Nusplingen/Obernheim – SV Dotternhausen II 4:0
Die Hausherren dominierten von Beginn an und ließen keine Zweifel am Ausgang aufkommen. Leon Klaiber (10., 65.) traf doppelt, dazwischen erhöhte Julian Häring (23.) auf 2:0. Christian Butz (68.) setzte den Schlusspunkt zum klaren 4:0-Erfolg. Dotternhausen fand nie richtig ins Spiel und blieb über 90 Minuten ohne Durchschlagskraft.

FC Winterlingen – FV Fatihspor Spaichingen 4:0
Der FC Winterlingen überzeugte auf ganzer Linie. Abdul-Karim Aziz (25.) eröffnete den Torreigen, Marcel Schick (68.) und Florian Gulde (78.) legten nach. In der Nachspielzeit traf Dorian Balzer (90.+2) zum Endstand. Fatihspor hielt in der ersten Hälfte noch mit, doch nach der Pause war Winterlingen klar überlegen.

SG SV Gosheim/TV Wehingen – SV Böttingen 0:1
Ein umkämpftes Spiel, das lange torlos blieb. Erst in der 54. Minute nutzte Jordan Schiebli eine Unachtsamkeit in der Heimabwehr und erzielte das Tor des Tages. Gosheim/Wehingen versuchte alles, doch Böttingen verteidigte clever und brachte den knappen Auswärtssieg mit viel Einsatz über die Zeit.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A4:

TSV Straßberg 1903 II – TSV Benzingen 2:6
Ein torreiches Duell, in dem die Gäste aus Benzingen früh die Kontrolle übernahmen. Stefan Bach (13.) und Rene Stegmeyer (23.) sorgten für eine schnelle 0:2-Führung, doch Sven Männel (26.) brachte Straßberg zurück. Nur wenige Minuten später stellte Nico Pfaff (28.) den alten Abstand wieder her. Männel (30.) hielt sein Team mit dem 2:3 im Spiel, doch vor der Pause traf erneut Pfaff (42.). In der zweiten Hälfte entschieden Felix Johann Burkart (58.) und erneut Stegmeyer (85.) die Partie endgültig.

SV Egesheim – FSV Denkingen 3:2
Egesheim drehte nach frühem Rückstand ein spannendes Spiel. Kai Stelter (17.) brachte die Gäste in Führung, doch Tim Dreher (29.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel traf Christian Bischoff (72.) zur Führung, ehe Marco Lehr (84.) auf 3:1 erhöhte. Der späte Anschlusstreffer durch Heiko Klumpp (90.+2) änderte nichts mehr am Erfolg der Heimelf. Egesheim überzeugte vor allem durch Willenskraft und eine starke Schlussphase.

SV Spaichingen – SG TSV Obernheim/Nusplingen II 4:1
Der SV Spaichingen legte einen starken Auftritt hin. Alexander Hermann (9.) eröffnete die Partie mit dem 1:0, ehe Tobias Riedlinger (16.) kurz ausglich. Danach übernahm Spaichingen klar das Kommando: Mohammed Eid traf doppelt (31., 65.), bevor Alessandro Cinefra (85.) den Schlusspunkt setzte.

SV Renquishausen – FC Pfeffingen 3:4
Ein echtes Spektakel mit sieben Toren! Daniel Stehle (15.) brachte Renquishausen früh in Führung, doch Jannis Bendrin (16.) antwortete postwendend. Nach der Pause drehten die Gäste durch Jannik Wissmann (48.) und erneut Bendrin (73., 86.) das Spiel. Stehle (55.) und Nermin Balic (90.+2) trafen für Renquishausen, doch zum Punkt reichte es nicht mehr. Pfeffingen nahm drei hart umkämpfte Zähler mit – angeführt von Dreifachtorschütze Bendrin.

SV Seitingen-Oberflacht – SC 04 Tuttlingen II 6:3
Ein Offensivspektakel mit neun Treffern! Nach dem frühen Rückstand durch Soud Almhamad (6.) schlug die Heimelf eindrucksvoll zurück: Stephan Andreas Paulsen (7., 60.), Jannis Mink (13.), Joshua Woelke (31.), Simon Patzer (34.) und Mike Köhler (82.) trafen für den SVS. Tuttlingen konnte durch Lukas Pascal Stengelin (63.) und Lazar Ivanovic (75.) zwar verkürzen, doch der Heimsieg geriet nie wirklich in Gefahr.

SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten – VfL Nendingen 5:2
Die SGM zeigte große Moral nach zwischenzeitlichem Rückstand. Tobias Seßler traf früh (8.), doch Robin Dilger (18.) und Mücahid Berkil (40.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Kurz vor der Pause glich Seßler (45.+2) wieder aus – und legte nach der Pause nach (56.). Tim Haselmeier (60.) und Mike Gabler (80.) machten schließlich alles klar. Seßler war mit seinem Dreierpack der überragende Mann des Spiels.

SG FV Meßstetten/SV Tieringen – TG Schömberg 1:3
Die Gäste erwischten den besseren Start: Nils Arnold (16., 20.) schnürte früh einen Doppelpack und brachte Schömberg auf die Siegerstraße. Marco Pilwat (52.) verkürzte nach dem Seitenwechsel, doch Pius Kiene (58.) stellte den alten Abstand wieder her. Die TG Schömberg überzeugte mit Effizienz und defensiver Stabilität, während Meßstetten/Tieringen trotz Einsatz ohne Punkte blieb.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 013.10.2025, 20:30 Uhr
redAutor