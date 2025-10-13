Schwarzwald/Zollern: Krimis, Comebacks & Kantersiege (A1–A4)

SG FC Hardt/Lauterbach II – SV Heiligenzimmern 2:3

In einem spannenden Spiel setzte sich der SV Heiligenzimmern knapp durch. Binnen einer Minute legten Vitali Kevra (23.) und David Bisinger (24.) die frühe Führung für die Gäste. Niklas Käfer (44.) brachte Hardt/Lauterbach kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Als Vincent König (80.) auf 1:3 stellte, schien alles entschieden, doch Paul Spinner (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit noch für ein wenig Spannung. Am Ende reichte es für Heiligenzimmern zu einem Auswärtssieg.

SG SV Hart/SV Owingen – SV Villingendorf 2:1

Hart/Owingen startete stark und ging durch Eldar Omerinovic (13.) früh in Führung. Villingendorf glich kurz vor der Pause durch Marco Müller (39.) aus, ehe Filip Crnov (75.) in einer intensiven Schlussphase das 2:1 erzielte. Die Gastgeber zeigten eine kämpferische Leistung und brachten den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

SV Schörzingen – SG SV Irslingen/FC Epfendorf 2:3

Die Gäste bestimmten die Partie über weite Strecken. Marius Beiter (25.) brachte Irslingen/Epfendorf in Führung, Dominik Friedrichs baute sie mit einem Doppelpack (51., 75.) weiter aus. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Simon Henle (90.) und ein Eigentor von Lian Bushart (90.+2) brachten Schörzingen noch heran, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Die SG nahm die drei Punkte mit, auch wenn sie am Ende ins Wanken geriet.

TSV Boll – Spvgg Bochingen 3:1

Boll präsentierte sich vor heimischem Publikum in starker Form. Maximilian Geiger sorgte mit einem Doppelpack (19., 54.) für eine beruhigende Führung. Ein unglückliches Eigentor von Andy Schittenhelm (74.) besiegelte die Bochinger Niederlage, ehe Max Proschko (79.) mit dem 4:0 den Schlusspunkt setzte. Eine souveräne Vorstellung der Gastgeber, die ihre Chancen konsequent nutzten.

FV Bisingen – SV Waldmössingen 0:5

Waldmössingen überrollte den FV Bisingen in der Anfangsphase: Daniel-Vasile Timbota (12.), Dennis Kimmich (20., 25.) und Dominik Klaus (22.) sorgten bereits nach 25 Minuten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Dominik Dawid Bonk (47.) das 0:5 nach. Bisingen hatte der Offensivwucht der Gäste nichts entgegenzusetzen – ein klarer Auswärtssieg für den SV Waldmössingen.

Spvgg Binsdorf – Türk SV Schramberg 3:2

Binsdorf erwischte einen Traumstart: Matthias Zehnder (21.) und Jens Kinnemann (26.) trafen zur schnellen 2:0-Führung. Sacir Alimanovic (43.) brachte Schramberg kurz vor der Pause wieder ins Spiel, doch Zehnder (48.) stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand her. Mady Demba (80.) verkürzte noch einmal, doch Binsdorf brachte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

SG SV Rosenfeld/Spfr. Isingen/Brittheim – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 0:3

Die Gäste zeigten sich effizient und spielstark. Oliver Riechel (10.) brachte die SGM früh in Führung, bevor Felix Riedinger (28., 45.) mit einem Doppelpack noch vor der Pause alles klar machte. Rosenfeld/Isingen fand kaum Zugriff und konnte die Gäste-Offensive zu keiner Zeit ernsthaft stoppen. Ein klarer Auswärtserfolg für Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag.