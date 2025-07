Schwarzwälder Fußballer wählen Peter Becker einstimmig

Geschichte wiederholt sich – und so war es ein emotionaler Nachmittag am Samstag im Hans-Thoma-Tal. In Bernau, dort wo im Jahr 1980 Erich Becker nach siebenjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit sein Amt als Bezirksvorsitzender zur Verfügung stellte, ist nun dessen Sohn Peter in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Einstimmig wählten die Delegierten der Vereine beim Bezirkstag des Fußball-Bezirk Schwarzwald den 57-jährigen Hinterzartener zu dessen neuem Vorsitzenden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.