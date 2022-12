Schwarzwälder Fußball-Schiedsrichter suchen neue Unparteiische Ende Januar beginnt der Neulingslehrgang

Die Schwarzwälder Schiedsrichter suchen neue Unparteiische: Ende Januar beginnt der Neulingslehrgang der Schiedsrichtervereinigung in Klengen. Die Vereinigung setzt auch wie in den Jahren davor auf ein Hybridmodell: Teile der Ausbildung finden in Präsenz statt, der andere Teil in Videomeetings