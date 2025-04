Schwarzmüller-Hattrick im Fokus des irren Relegation-Rennens

Während das Titelrennen wohl zugunsten des FC Sturm Hauzenberg entschieden ist, spitzt sich der Kampf um den Relegationsplatz in der Landesliga Mitte immer mehr zu. Die Nachholspiele am Ostermontag unterstrichen das. Seebach gewann gegen Lam - dank Kilian Schwarzmüller, dem ein lupenreiner Hattrick innerhalb von nur sieben Minuten gelang. Und Luhe-Wildenau machte in Parsberg keine Gefangenen...