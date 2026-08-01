Schwarzhofens Riesen-Comeback – Wernberg last-minute – Inter 4:3

Die SpVgg SV Weiden II (blaues Trikot) schrammte gegen den FC Wernberg knapp am Heimdreier vorbei. – Foto: Dagmar Nachtigall

Dieser Samstag in der Bezirksliga Nord entpuppte sich zu einem Tag der späten Tore! Fast überall fiel in den Schlussminuten noch (mindestens) ein Treffer. Der FC Wernberg erzielte im Top-Spiel bei der SpVgg SV Weiden II in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer. Mit gleich zwei Toren in der Nachspielzeit erkämpfte sich der SV Schwarzhofen im Heimspiel gegen die SpVgg Vohenstrauß (2:2) noch einen Punkt. Ganz spät netzte auch der SV 08 Auerbach. Dennoch musste sich der Aufsteiger beim SV Inter Bergsteig Amberg in einem torreichen Match mit 3:4 geschlagen geben. Mit 2:0 war der SV Hahnbach in Schwarzenfeld erfolgreich. Erstmals Federn ließ der SV Raigering. Martin Kratzers Aufsteigertruppe musste sich nach zwei Auftaktsiegen mit einem 2:2-Unentschieden bei den Sportfreunden Upo begnügen. Auch die Panduren reihen sich in die Riege der Teams ein, die last-minute trafen...



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „In der ersten Halbzeit war das Spiel vom Chancenverhältnis her ausgeglichen. Beide Mannschaften hätten in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit gehörte die Anfangsphase den Weidenern, die folgerichtig das 1:0 erzielten. In der Schlussphase gingen wir ins Risiko und konnten in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielen. Der Punktgewinn ist ein Zeichen unserer Moral, weil wir bis zum Schluss nicht aufgegeben haben.“







Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Unterm Strich ein glücklicher Punkt für uns, auch wenn wir hintenraus ein anderes Gesicht gezeigt haben. Die erste Halbzeit war richtig schlecht; da haben wir in keiner Phase ins Spiel gefunden, wobei man dem Gegner auch anerkennen muss, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Speziell in der Defensivarbeit gegen den Ball habe ich schon lange keine so gute Mannschaft mehr hier gesehen. Sie sind dann auch gerechtfertigt mit 1:0 in Führung gegangen, und erzielten durch einen Konter das 2:0. Uns hat die letzte Phase des Spiels gehört. Da machten wir mit einem Kopfball das 1:2 und mehr oder weniger in der letzten Minute das 2:2. Wir nehmen den Punkt mit, müssen aber intensiv daran arbeiten, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen.“





Markus Grosser (Co-Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Es war ein unglückliches Unentschieden. Meiner Meinung nach waren wir deutlich besser – auch im Kämpferischen – und hatten Schwarzhofen am Rande der Niederlage. Wir haben leider in den letzten Spielminuten durch einen Sonntagsschuss das Unentschieden bekommen. Aber: Lob an die ganze Mannschaft für den kämpferischen Einsatz. Das ist das, was wir uns vorgenommen und diese Woche trainiert haben. Darauf können wir aufbauen. Man sieht auch einfach, dass die Bezirksliga eine ausgeglichene Runde ist, wo jeder jeden schlagen kann und in der wir auch definitiv mithalten können.“







Mathias Messmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Es war auf jeden Fall ein ganz anderer Auftritt als in den ersten beiden Spielen. In der ersten Halbzeit war es auf beiden Seiten ein Abtasten ohne gute Torchancen. In der zweiten Halbzeit schliefen wir einmal im Umschaltspiel und das machte Hahnbach dann richtig gut. Wir verlieren den Ball vorne, sie schieben schnell nach und machen das 0:1. Zu dem Zeitpunkt war es eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wir waren dann wieder gut im Spiel, kassierten aber das 0:2 durch einen Eckball. Wir haben nochmal alles versucht und hatten auch richtig gute Torchancen – ein Lattentreffer vom Timon Porcher, und Dardan Berisha stand alleine vorm Tor und schoss noch einen Spieler an, der dazwischenkam. Wir müssen jetzt weitermachen und auf das nächste Spiel hoffen.“













Daniel Maier (Trainer SV 08 Auerbach): „Wir sind gut in die Partie gekommen und hatten über weite Strecken mehr vom Spiel. Die Gegentore haben wir dem Gegner durch eigene Fehler leider selbst ermöglicht. Hinzu kam, dass wir bei einigen Entscheidungen des Schiedsrichters aus unserer Sicht nicht das nötige Glück hatten. Sinnbildlich dafür waren die ersten beiden Gelben Karten erst ab der 70. Minute und das nicht einmal aufgrund von Foulspielen, was mich ehrlich gesagt etwas fassungslos macht. Das 3:0 direkt nach der Halbzeit war absolut vermeidbar. Dennoch hat die Mannschaft nicht aufgegeben und weiterhin an sich geglaubt. Aus meiner Sicht waren wir trotz des Rückstands die spielbestimmende Mannschaft. Folgerichtig und absolut verdient konnten wir auf 3:2 verkürzen. In unserer stärksten Druckphase fiel dann allerdings aus dem Nichts das 4:2. Aber auch davon haben wir uns nicht entmutigen lassen, weiter gekämpft und noch das 4:3 erzwungen. Für den durchaus möglichen Ausgleich blieb am Ende leider nicht mehr genügend Zeit. Wir sind als Mannschaft in einigen Situationen noch etwas zu grün hinter den Ohren. Mit etwas mehr Cleverness hätten wir das eine oder andere Gegentor verhindern und vorne durchaus noch ein oder zwei Treffer mehr erzielen können. Nichtsdestotrotz stimmen der Zusammenhalt, die Moral und der Kampfgeist innerhalb der Mannschaft. Darauf können und werden wir weiter aufbauen.“



