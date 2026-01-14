Schwarzhofens Marvin Weigl übernimmt Seebarn

Eine Veränderung auf der Trainerposition meldet in der Winterpause der SV Seebarn, der in der A-Klasse Ost Cham/Schwandorf aktuell den fünften Tabellenplatz belegt. Marin Marinov (32) zeichnet nicht mehr als Spielertrainer der Mannschaft verantwortlich. Zu den Hintergründen macht der Verein keine Angaben. Als Nachfolger präsentieren die Verantwortlichen ebenfalls wieder einen Spielertrainer. Und zwar Marvin Weigl . Der 29-jährige Offensivspieler wechselt vom Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen nach Seebarn und übernimmt dort ab sofort das Training der ersten Herrenmannschaft.

Im Lager des SV Seebarn ist man froh und erleichtert, die vakante Trainerstelle nun geschlossen zu haben. Vorstand Andreas Schneeberger und Abteilungsleiter Manfred Ring stellen den neuen Spielertrainer vor. „Mit Marvin Weigl will der SV guten Fußball spielen und in der A-Klasse weiter vorne mit dabei sein. Mannschaft, Betreuer und Fans freuen sich ebenfalls sehr auf den Neuzugang. Wir wünschen Marvin alles Gute und viel Erfolg“, heißt es in einer Vereinsmeldung.



Mit Ausnahme eines halbjährigen Intermezzos in Neunburg vorm Wald, verbrachte Marvin Weigl seine komplette bisherige Fußballerlaufbahn beim SV Schwarzhofen. Das Schwarzhofner Eigengewächs bestritt schon als Noch-A-Jugendlicher die ersten Spiele in der Bezirksliga-Mannschaft. Mit insgesamt rund 180 Bezirksliga-Einsätzen im Erwachsenenbereich bringt Weigl viel Erfahrung mit nach Seebarn. In der laufenden Runde kam der Linksaußen verletzungsbedingt nur zu fünf Einsätzen im A-Team. Jetzt betritt er zum ersten Mal die Trainerschiene.



Als Rangfünfter der A-Klasse Ost hat der SV Seebarn nur noch geringe Chancen, in der Frühjahrsrunde noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Der aktuelle Aufstiegs-Relegant TSV Sattelpeilnstein liegt zwar nur vier Punkte voraus, hat aber zwei Spiele weniger absolviert. Wieder ernst wird es für die Mannen von Neutrainer Weigl am 15. März, wenn die SG Blaibach/Lederdorn zu Gast ist.