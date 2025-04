Überraschung am Kaplanacker: Der SV Schwarzhofen (links) hielt Liga-Primus Bad Abbach nieder. – Foto: Günter Uschold

Schwarzhofener Hammer! Tegernheim zieht mit Abbach gleich Bezirksliga Süd, Nachholspiele am Ostermontag: Birner-Elf schlägt den Tabellenführer +++ Breitenbrunn landet Big Points +++ Regenstauf kommt gegen Prüfening stark zurück

Die Spannung ist sowas von zurück im Meisterrennen der Bezirksliga Süd! Während sich der FC Tegernheim am Ostermontag beim ungefährdeten 4:0-Sieg in Hainsacker keine Blöße gab, musste sich Leader TSV Bad Abbach dem SV Schwarzhofen überraschenderweise mit 0:2 geschlagen. Die Folge: Die beiden Übermannschaften der Liga gehen punktgleich in die letzten vier Spieltage!



Christian Scheuerer (Trainer SV Breitenbrunn): „In den ersten 30 Minuten war es kein gutes Spiel beider Mannschaften. Man hat gemerkt, dass es für beide um viel gemerkt. Dann hatten wir zu viele Ballverluste, Pielenhofen kam Richtung Ende der ersten Halbzeit deutlich auf und hatte die ein oder andere Torchance. In der zweiten Hälfte waren wir deutlich effizienter und zweikampfstärker, haben nicht unverdient zwei Tore gemacht. Hintenraus war Pielenhofen extrem bemüht, aber ohne größeren Torchancen zu haben. Unterm Strich verdiente drei Punkte aufgrund der zweiten Halbzeit, in keinem guten Bezirksliga-Spiel.“







Stefan Wagner (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Leider haben wir es in den ersten 20 Minuten verpasst, aus drei super Chancen wenigstens ein Tor zu schießen. Prüfening kam dann besser ins Spiel und machte aus zwei Chancen zwei Tore. In der Halbzeit habe ich die Mannschaft nochmals an unsere Serie erinnert und daran, dass das Zweikampfverhalten viel zu brav war. Bei schwierigen Bodenverhältnissen hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, dann auch gut gekämpft und sich das 2:2 mehr als verdient. Es war heute kein Sahnetag, aber wir bleiben ungeschlagen. Prüfening hat richtig gut gekämpft.“



Nico Beigang (Spielertrainer FSV Prüfening): „Den Punkt nehmen wir gerne mit. Natürlich war es vom Spielverlauf her etwas ärgerlich. In der ersten Halbzeit sind wir vollkommen verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Nach der Pause mussten wir uns gefallen lassen, dass wir selbst nicht genug nach vorne gemacht haben. Die zwei Gegentore fielen mega-unglücklich. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Ein ungefährdeter Sieg für den FC Tegernheim! Wir haben heute zu Beginn zwei Ostergeschenke verteilt, die es dem Gegner natürlich leicht gemacht haben. Gleich nach Wiederbeginn haben wir es etwas besser gemacht und nach vorne verteidigt, doch das 0:3 war dann der endgültige K.O. Tegernheim hat die Partie insgesamt kontrolliert.“







Max Birner (Trainer SV Schwarzhofen): „Bad Abbach hatte natürlich mehr Ballbesitz und mehr Spielanteile. Wir haben versucht, die Räume eng zu machen und kompakt zu stehen. Wenn sich die Möglichkeit ergab, haben wir gut umgeschalten und waren durch Konter gefährlich. Die Mannschaft hat allen Widrigkeiten getrotzt (verletzungsbedingter Wechsel nach 3 und 24 Minuten) und als Team zusammen gestanden. Glückwunsch an meine Männer!“