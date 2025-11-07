Schwarzhofen schockt Kareth – Bach stoppt Pielenhofner Serie

Kareth-Lappersdorf muss einen herben Rückschlag im Meisterrennen der Bezirksliga Süd hinnehmen. Ohne seinen im Urlaub weilenden Chefcoach Bastian Lerch, quittierte der TSV am Freitagabend eine 0:2-Heimniederlage gegen den SV Schwarzhofen, der gleich zu Beginn beider Halbzeiten gnadenlos zustach und verdient gewann. Im Parallelspiel feierte der VfB Bach einen 3:0-Heimerfolg gegen den zuletzt viermal siegreichen FC Pielenhofen-Adlersberg. Die Trainerstimmen.



Matthias Heigl (Co-Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Schwarzhofen hat genauso gespielt, wie wir es erwartet haben, hat ständig mit langen Bällen agiert. Mit dem ersten langen Ball haben sie gleich das 1:0 gemacht. Anschließend hatten sie zwei Chancen um nachzulegen. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten wieder mehr vom Spiel. Nun ließen wir selbst mehrere Möglichkeiten liegen, darunter ein Pfostenschuss und zwei Mal allein aufs Tor. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit ging Schwarzhofen per Konter mit 2:0 in Front. Wir haben dann probiert, alles nach vorne zu schmeißen – was leider nichts mehr gebracht hat. Alles in allem hat Schwarzhofen den Sieg mehr gewollt als wir. Gratulation an den SVS. Unser Blick ist nach vorne gerichtet.“



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Das war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Mit dem Spielbeginn waren wir richtig präsent und erzielten gleich mit dem ersten Angriff das 1:0. Direkt nach der Halbzeit legten wir das 2:0 nach. Kareth war nicht so richtig zwingend, was auch daran lag, dass wir eine perfekte Defensivleistung gebracht und nicht viel zugelassen haben. Bei hochkarätigen Kontermöglichkeiten hätten wir das dritte oder vierte Tor machen müssen. Ich kann nur den Hut vor der Mannschaft ziehen, die auch physisch alles rausgehaut hat. Ein verdienter Sieg.“









Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Eine dominante Vorstellung von uns. Spielerisch war es ein richtig gutes Spiel. Wir haben keine wirkliche Chance Pielenhofens zugelassen. Ein völlig verdienter Heimsieg. Nun möchte wir noch beim BSC etwas mitnehmen und dann geht es in die Winterpause.“