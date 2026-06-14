Schwarzhofen landet einen Torwart-Coup

Die sportlichen Leiter Mathias Biebl und Stephan Bauer (hintere Reihe) sowie Co-Trainer Manuel Zäch (unten links) und Trainer Adi Götz (unten rechts) freuen sich auf den neuen Keeper Max Wißmann. – Foto: SV Schwarzhofen

„Wir sind natürlich hocherfreut über diesen Neuzugang, der entsprechende Qualität mitbringt und uns mit Sicherheit auf Anhieb weiterhelfen wird“: Das sagt Adi Götz, Trainer des SV Schwarzhofen, über die aktuelle Neuverpflichtung. Verstärken konnte sich der Bezirksligist auf der Torhüterposition. Und das durchaus namhaft. Der bereits für den SSV Jahn II, die SpVgg SV Weiden und den SV Schwandorf-Ettmannsdorf aktiv gewesene Max Wißmann wechselt an den Kaplanacker. Der 21-jährige Schlussmann gehört, wie sein neuer Klub am Sonntag bekanntgab, ab sofort dem Torwartteam der Blau-Weißen an. Beim SVS bestand zwischen den Pfosten dringender Handlungsbedarf, da sich der bisherige Stammkeeper Bastian Schreier ja seinem Heimatverein SpVgg Pfreimd angeschlossen hat.

Trotz seines jungen Alters hat Max Wißmann eine interessante Vita vorzuweisen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der junge Torwart auch zur Riege der sogenannten Influencer gehört und bereits in den neumodischen Hallenfußball-Formaten „Baller League“ und „Kings League“ mitmischte. Dafür nahm der gebürtige Wackersdorfer bisweilen auch einen großen Zeitaufwand auf sich. „Outdoor“ wurde Wißmann zunächst vom heimischen TV Wackersdorf und der JFG Oberpfälzer Seenland ausgebildet, ehe er über die SpVgg SV Weiden ins NZL des 1. FC Nürnberg wechselte. Nach zwei Jahren im Club-Nachwuchs verschlug es ihn zum SSV Jahn Regensburg, in dessen U21-Bayernligamannschaft er dann auch die ersten Gehversuche im Herrenbereich machte.



Es folgte der Wechsel zur SpVgg SV Weiden, für die der Keeper in der Saison 2023/24 – als Noch-A-Jugendlicher – 19 Landesligaspiele machte. Nach einer fußballerischen Auszeit schloss sich Wißmann kurzfristig dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf an (sechs Landesliga-Einsätze). Zur abgelaufenen Saison kehrte er schließlich ans Weidener Wasserwerk zurück, blieb aber ohne Einsatz in der Bayernliga. Nun also der Wechsel zum Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen, der kommende Saison wieder in die Nord-Staffel an den Start geht. Womöglich gibt Wißmann sein Debüt im SVS-Tor ausgerechnet gegen einen Ex-Klub. Am kommenden Donnerstag bestreiten die Mannen von Adi Götz nämlich ihr erster Vorbereitungsspiel gegen Schwandorf-Ettmannsdorf.