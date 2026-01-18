Schwarzhofen krönt sich zum Oberpfälzer Hallenmeister

Zum ersten Mal darf sich der SV Schwarzhofen in die Siegerliste der Oberpfälzer Hallenmeister eintragen. – Foto: Florian Würthele

Oberpfälzer Futsalmeister 2026 ist der SV Schwarzhofen! Die Mannen von Trainer Adi Götz steigerten sich am Sonntag in Wackersdorf von Spiel zu Spiel. Und rangen in einem engen Finale die SG Diendorf/Nabburg mit 1:0 nieder. Dank seines Premierentitels bei der Bezirksmeisterschaft, der mit 500 Euro dotiert ist, vertritt der Bezirksliga-Dino die Oberpfalz nächsten Samstag bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft in Erlangen. Dritter wurde der keck aufspielende FC Laub. Der Regensburger Hallenmeister wies Titelverteidiger SpVgg Pfreimd im kleinen Finale mit 3:1 in die Schranken. Nach drei Bezirkstiteln in Serie mussten sich die Pfreimder diesmal mit Rang vier begnügen.

Finale







Das war eine knappe Kiste! Schwarzhofen ergriff nach einer kurzen Abtastphase die Initiative, vergab eine Doppelchance und hatte Pech bei einem Pfostentreffer. Nach ihrer ersten eigenen Möglichkeit roch auch Diendorf/Nabburg Lunte. SG-Knipser Lobinger scheiterte an Tormann Schreier. Als viele schon mit einem Sechsmeterschießen rechneten, war es Christoph Gietl, der Schwarzhofen in Führung brachte. 37 Sekunden vor Schluss legte Voith quer und der Angreifer bugsierte den Ball in die Maschen. Beim 1:0 blieb es.



„Nach dem ersten Gruppenspiel haben wir uns reingesteigert und waren fortan eine richtige Turniermannschaft. Wir sind von Spiel zu Spiel stärker geworden, haben das Halbfinale clever und erwachsen runtergespielt. Letztlich haben wir das Turnier verdient gewonnen und uns für diese Hallenrunde belohnt. Hut ab“, freute sich SVS-Coach Adi Götz unmittelbar nach dem Finale. Angesprochen auf die anstehende „Bayerische“ ließ Götz durchblicken: „Dabei sein ist alles. Als nicht-typische Hallenmeisterschaft nehmen wir diesen Erfolg gerne mit. Wir sind gespannt, was uns nächsten Samstag erwartet.“





Halbfinale







Den besseren Start im vorgezogenen ersten Semifinale erwischte Diendorf/Nabburg. Artur Evtuschenko traf erst nur den Außenpfosten, ehe Nico Sporer aus ultraspitzem Winkel erfolgreich war. In der Folge biss sich der Regensburger Kreismeister ins Spiel, fand aber nicht so recht die passenden Mittel. Hinzu kam Pech im Abschluss. Immer wieder war Michael Rüdiger im SG-Tor auf seinem Posten. 34 Sekunden vor der Schlusssirene machte Julian Lobinger mit dem 2:0 den Deckel drauf.



