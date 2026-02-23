Schwarzhofen holt spannendes Talent aus der Kreisliga Der junge Allrounder Umut Demirtas wechselt zur neuen Saison vom TSV Nittenau an den Kaplanacker von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Abteilungsleiter Stephan Bauer (links) und Trainer Adi Götz (rechts) rahmen Sommer-Neuzugang Umut Demirtas ein. – Foto: SV Schwarzhofen

Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen stellt seinen ersten Sommer-Neuzugang vor. Fündig wurden die Verantwortlichen beim aktuellen Kreisligisten TSV Nittenau. Von dort kommt mit Umut Demirtas ein hoffnungsvolles Talent, das offensiv wie defensiv flexibel einsetzbar ist. Mit Beginn seiner offiziell dritten Saison im Herrenbereich wagt Demirtas, der am gestrigen Sonntag seinen 21. Geburtstag feierte, nun den Sprung in die Bezirksliga.

Schwarzhofens Übungsleiter Adi Götz hatte den jungen Fußballer bereits seit Längerem auf dem Schirm. „Auch schon im Jugendbereich war es ein interessanter Spieler“, berichtet Götz, der umso froher ist, dass man Demirtas für die kommende Spielzeit an sich binden konnte. „Umut hat defensiv als auch offensiv hohe Qualität, ist auf verschiedensten Positionen einsetzbar. Für uns ist das absolut passend: Er stößt zu einer bereits jungen Mannschaft, was sehr gute Vorzeichen sind. Wir sind sehr zufrieden, dass wir ihn verpflichten konnten – auch einige andere Vereine waren an ihm dran“, so der erfahrene SVS-Coach.



Umut Demirtas wurde vom TSV Nittenau ausgebildet. Dort ging er dann auch seine ersten Schritte im Erwachsenenbereich. Frühzeitig war er ein fester und wichtiger Teil der 1. Mannschaft. So bestritt er als Noch-A-Jugendlicher in der Saison 2023/24 bereits 20 Kreisligaspiele – alle von Beginn an. In der laufenden Spielzeit erzielte Demirtas 6 Tore in 14 Spielen, womit er aktuell der treffsicherste Spieler in den Reihen des Tabellenletzten der Kreisliga West ist. Im Sommer verlässt der Jungspund die Nittenauer Richtung Schwarzhofen.





Die Schwarzhofner Truppe scheint in guter Frühform zu sein, hat durchaus überzeugen können in den bisherigen Vorbereitungsspielen. Am Wochenende präsentierte sich die Götz-Elf beim 7:0-Kantersieg gegen den Kreisligisten FC Untertraubenbach in Torlaune. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht am 7. März an, wenn es gegen den TSV Tännesberg um den Einzug ins Finale des Kreispokals geht. Pflichtspiel-Auftakt ist sieben Tage später. Da startet der Tabellensechste der Bezirksliga Süd mit einem Auswärtsspiel beim Landkreis-Kontrahenten 1. FC Schwarzenfeld in die Frühjahrsrunde.