Christoph Gietl (in blau) und der SV Schwarzhofen wollen die Oberpfalz würdig vertreten bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft. – Foto: Redaktion Schwandorf
Schwarzhofen: »Halbfinale wäre eine Riesengeschichte«
Zum ersten Mal ist der Bezirksliga-Dino bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft dabei – und trifft dort auf völlig unbekannte Gegner
Riesengroß war die Freude beim SV Schwarzhofen letzten Sonntag über den Premierentitel bei der Oberpfälzer Hallenmeisterschaft. In Wackersdorf steigerte sich die Truppe von Coach Adi Götz von Spiel zu Spiel – und holte am Ende verdient den Titel. Als Bezirksmeister gebührt dem Süd-Bezirksligisten die Ehre, die Oberpfalz bei der Bayerischen Futsalmeisterschaft 2026 zu vertreten. Das Event geht diesen Samstag (Beginn: 12.30 Uhr) in der Gerd-Lohwasser-Halle in Erlangen über die Bühne.
„Mit relativ geringem Aufwand haben wir das Maximale herausgeholt. Immer wenn es notwendig war, haben wir die Punkte geholt und die Spiele gewonnen“, blickt Schwarzhofens Trainer Götz auf die bisherige Hallensaison zurück. Nicht nur bei der Bezirksmeisterschaft stotterte der Motor zu Beginn noch: „Speziell das erste Spiel war wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Überhaupt mussten wir bei jedem Auftritt in der Halle erst auf Temperatur kommen. Dann haben wir uns gesteigert und es teilweise richtig gut gemacht.“ In der Winterzeit trainierten die Blau-Weißen durchgängig in der Halle. „Das macht sich dann auch bemerkbar, weil es ja auch ein physisches Thema ist. Gerade bei längeren Spielzeiten. Hintenraus konnten wir in den Turnieren herhalten“, so Götz. Paradebeispiel dafür war das Endspiel des Bezirksfinals. In einem engen Match erzielte Chris Gietl erst 37 Sekunden vor Schluss den 1:0-Siegtreffer gegen Diendorf/Nabburg.
Nun geht's also zur Bayerischen. Unter den besten Hallenteams Bayerns ist der Oberpfälzer Dauer-Bezirksligist einer der Außenseiter. Nichtsdestotrotz geht Adi Götz die Sache kämpferisch an: „Als Ziel hatten wir bisher immer das Erreichen des Halbfinales festgelegt. Das haben wir bisher in jedem Turnier geschafft. Warum nicht auch auf der Bayerischen? Mit ein bisschen Spielglück kommen wir vielleicht ins Halbfinale – das wäre eine Riesengeschichte.“ Es wird ein Bus eingesetzt und zahlreiche Fans werden das Team nach Erlangen begleiten. „Wir sehen es als sehr seltenes, ja einmaliges Event. Das werden die Fans entsprechend würdigen“, betont der Trainer.
Schenkt dem bisherigen Hallen-Kader das Vertrauen: Trainer Adi Götz. – Foto: Florian Würthele
Die Gruppenauslosung ergab, dass es der SV Schwarzhofen in der Gruppe B mit Ausrichter und Bezirksligist SpVgg 04 Erlangen sowie mit den Landesligisten ASV Rimpar (Hallenmeister Unterfranken) und SV Cosmos Aystetten (Hallenmeister Schwaben) zu tun bekommt. „Die Gegner sind für uns komplett unbekannt. Rein von der Konstellation haben wir schon die schwerere Gruppe erwischt – mit dem Gastgeber zusammen mit den zwei Landesligisten. Es hätte leichter sein können“, überlegt Götz, der auf die gleiche Truppe wie zuletzt bei der Kreis- und Bezirksmeisterschaft setzt. Aus einem guten Grund: „Wir schenken dem bisherigen Kader das Vertrauen, wollen keinen Spieler vor den Kopf stoßen. Es ist ja das Ergebnis ihres bisher Geleisteten. Sie sollen die Bayerische als Zuckerl mit genießen. Das war unser Ansinnen.“ Somit wird der SVS erneut mit einer Mix-Truppe aus Bezirksliga- und Kreisklassenspielern antreten.
Egal wie der Oberpfälzer Hallenmeister letztlich abschneiden wird: Schon jetzt kann er stolz auf das Erreichte sein. Selbst bei einem frühzeitigen Ausscheiden am Samstag gäbe es immerhin 500 Euro an Prämie. Der neue bayerische Hallenmeister erhält stattliche 1.500 Euro. Träumen darf ja erlaubt sein...