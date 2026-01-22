Schwarzhofen: »Halbfinale wäre eine Riesengeschichte«

„Mit relativ geringem Aufwand haben wir das Maximale herausgeholt. Immer wenn es notwendig war, haben wir die Punkte geholt und die Spiele gewonnen“, blickt Schwarzhofens Trainer Götz auf die bisherige Hallensaison zurück. Nicht nur bei der Bezirksmeisterschaft stotterte der Motor zu Beginn noch: „Speziell das erste Spiel war wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Überhaupt mussten wir bei jedem Auftritt in der Halle erst auf Temperatur kommen. Dann haben wir uns gesteigert und es teilweise richtig gut gemacht.“ In der Winterzeit trainierten die Blau-Weißen durchgängig in der Halle. „Das macht sich dann auch bemerkbar, weil es ja auch ein physisches Thema ist. Gerade bei längeren Spielzeiten. Hintenraus konnten wir in den Turnieren herhalten“, so Götz. Paradebeispiel dafür war das Endspiel des Bezirksfinals. In einem engen Match erzielte Chris Gietl erst 37 Sekunden vor Schluss den 1:0-Siegtreffer gegen Diendorf/Nabburg.



Nun geht's also zur Bayerischen. Unter den besten Hallenteams Bayerns ist der Oberpfälzer Dauer-Bezirksligist einer der Außenseiter. Nichtsdestotrotz geht Adi Götz die Sache kämpferisch an: „Als Ziel hatten wir bisher immer das Erreichen des Halbfinales festgelegt. Das haben wir bisher in jedem Turnier geschafft. Warum nicht auch auf der Bayerischen? Mit ein bisschen Spielglück kommen wir vielleicht ins Halbfinale – das wäre eine Riesengeschichte.“ Es wird ein Bus eingesetzt und zahlreiche Fans werden das Team nach Erlangen begleiten. „Wir sehen es als sehr seltenes, ja einmaliges Event. Das werden die Fans entsprechend würdigen“, betont der Trainer.





