Schwarzhofen erklärt Rückzug aus dem Kreispokal Im Spielkreis Cham/Schwandorf wurde das Achtelfinale ausgelost, während im Kreis Amberg/Weiden bereits das Viertelfinale vor der Tür steht von Florian Würthele · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Dank des Nichtantritts des SV Schwarzhofen (in Blau) zieht der TSV Tännesberg (in Rot) kampflos ins Pokal-Viertelfinale ein. – Foto: Günter Uschold

Diese Nachricht kommt doch überraschend. Eigentlich ist der SV Schwarzhofen Stammgast im Toto-Pokal des Fußballkreises Cham/Schwandorf – und dort zumeist auch sehr erfolgreich unterwegs. Der Finalverlierer der abgelaufenen Saison holte seit 2016 ganze sieben Mal den Pott. Ein weiteres Mal wird erstmal nicht dazukommen. Denn der Bezirksliga-Dino hat frühzeitig seine Nichtteilnahme an der diesjährigen Pokalsaison verkündet. Und wird folglich nicht am bevorstehenden Achtelfinale, in dem nun auch die Bezirksligisten in den Wettbewerb einsteigen, teilnehmen.

„Wir haben die letzten zehn, zwölf Jahre immer im Pokal mitgespielt. Nun haben wir gesagt, dass wir heuer mal eine Pause machen. Von der Kaderstärke sind wir diesmal nicht ganz so breit aufgestellt und daher ist es für den Kader besser, wenn es nicht in die Doppelbelastung reingeht“, erklärt SVS-Trainer Adi Götz auf FuPa-Nachfrage.



Davon profitiert wiederum der TSV Tännesberg. Schwarzhofens Ligakonkurrent freut sich über ein Freilos, zieht kampflos in die nächste Runde ein und steht als erstes Team im Viertelfinale. Erst letzten Freitag waren diese beiden Mannschaften in der Bezirksliga Nord aufeinander getroffen. In einem ereignisreichen Match inklusive zweier Gewitter-Unterbrechungen setzte sich der SVS mit 3:2 durch. Ansonsten nehmen aus den beiden Bezirksligen die Aufsteiger TV Nabburg und FC Ränkam, Titelverteidiger 1. FC Schwarzenfeld sowie die SpVgg Pfreimd am Pokalwettbewerb teil.





Wer auf wen trifft im Achtelfinale, das wurde nun ausgelost. Es kommt zu mehreren Lokalduellen. Grundsätzlich soll die Runde der letzten 16 in der kommenden Woche vom 27. Juli bis 2. August ausgetragen werden. Die Partien SC Altfalter gegen TV Nabburg und SpVgg Bruck gegen 1. FC Schwarzenfeld wurden auf Montag, den 27. Juli, vorverlegt. Die restlichen sechs Begegnungen sind Stand jetzt auf den nachfolgenden Mittwochabend terminiert. Besonders ins Auge sticht ein Lokalderby im Landkreis Cham. Der offensivstarke Bezirksliga-Absteiger DJK Arnschwang misst seine Kräfte mit denen des FC Ränkam, der diese Saison eine Ligastufe höher spielt.



Folgende Partien sind angesetzt: Montag, 27. Juli, 18.30 Uhr: SC Altfalter – TV Nabburg, SpVgg Bruck – 1. FC Schwarzenfeld. Mittwoch, 29. Juli, 18.30 Uhr: DJK Arnschwang – FC Ränkam, FC Maxhütte-Haidhof – SC Katzdorf, SV Kemnath a. B. – SpVgg Pfreimd, SG Silbersee – SG Schönthal-Premeischl, FT Eintracht Schwandorf – TV Bodenwöhr.









Unterdessen steuert der Toto-Pokal im Spielkreis Amberg/Weiden bereits dem Viertelfinale entgegen. Nächste Woche, am 27. und 28. Juli, werden die Tickets fürs Semifinale vergeben. Die drei Bezirksligisten SV Hahnbach, SV Raigering und SF Ursulapoppenricht sind auswärts gefordert. Außerdem kommt es zu einer Wiederholung des diesjährigen Endspiels. Der SV Altenstadt/Waldnaab und der FC Weiden-Ost II duellieren sich erneut. Am 1. Mai hatte sich die U23 der „Ostler“ glatt mit 3:0 durchgesetzt.



Folgende Partien sind angesetzt: Dienstag, 28. Juli, 19 Uhr: DJK Weiden – SV Hahnbach. Mittwoch, 29. Juli, 18.30 Uhr: TSV Theuern – SV Raigering, TuS Rosenberg – SF Ursulapoppenricht, SV Altenstadt/WN – FC Weiden-Ost II.