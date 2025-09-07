Schwarzhofen dominiert – Regenstauf packt Prüfening

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Tobias Scherzer und der TB/ASV Regenstauf bleiben auf heimischem Geläuf eine Macht. – Foto: Stefan Glötzl
Klare Ausgänge fanden die zwei frühesten Sonntagsspiele in der Bezirksliga Süd. Beide Male jubelten die Hausherren. Die Blitzer vom TB/ASV Regenstauf ließen den FSV Prüfening – Achtung Wortspiel – abblitzen. Sie gewannen 3:0, festigen ihren Heimnimbus und die Stellung im Spitzenfeld der Feld. Parallel machte es der SV Schwarzhofen noch deutlicher. Der FC Pielenhofen-Adlersberg war mit dem 1:5 laut SVS-Coach Adi Götz sogar noch gut bedient. Pielenhofen beendet den Spieltag als Tabellenletzter. Zur Stunde laufen noch vier Partien.
Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft! Wir haben die Energie aus dem Hainsacker-Spiel mitgenommen, haben das Spiel von der ersten Minute an beherrscht und unsere Tore gemacht. Der Gegner hat mit seiner einzigen Torchance auf 2:1 verkürzt. Doch wir haben noch vor der Halbzeit das 3:1 erzielt und damit den Weg zum Sieg geebnet. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich – ein sehr einseitig geführtes Spiel. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Wenn wir die Torchancen besser nutzen, hätte es gut und gerne auch 8:1, 9:1 oder 10:1 ausgehen können. Wir sind zufrieden und jetzt richtet sich der Fokus aufs Derby kommenden Dienstag.“