Tobias Scherzer und der TB/ASV Regenstauf bleiben auf heimischem Geläuf eine Macht. – Foto: Stefan Glötzl

Schwarzhofen dominiert – Regenstauf packt Prüfening Bezirksliga Süd, der Sonntag: Pielenhofen und Prüfening sind in der Fremde relativ chancenlos

Klare Ausgänge fanden die zwei frühesten Sonntagsspiele in der Bezirksliga Süd. Beide Male jubelten die Hausherren. Die Blitzer vom TB/ASV Regenstauf ließen den FSV Prüfening – Achtung Wortspiel – abblitzen. Sie gewannen 3:0, festigen ihren Heimnimbus und die Stellung im Spitzenfeld der Feld. Parallel machte es der SV Schwarzhofen noch deutlicher. Der FC Pielenhofen-Adlersberg war mit dem 1:5 laut SVS-Coach Adi Götz sogar noch gut bedient. Pielenhofen beendet den Spieltag als Tabellenletzter. Zur Stunde laufen noch vier Partien.



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft! Wir haben die Energie aus dem Hainsacker-Spiel mitgenommen, haben das Spiel von der ersten Minute an beherrscht und unsere Tore gemacht. Der Gegner hat mit seiner einzigen Torchance auf 2:1 verkürzt. Doch wir haben noch vor der Halbzeit das 3:1 erzielt und damit den Weg zum Sieg geebnet. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich – ein sehr einseitig geführtes Spiel. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Wenn wir die Torchancen besser nutzen, hätte es gut und gerne auch 8:1, 9:1 oder 10:1 ausgehen können. Wir sind zufrieden und jetzt richtet sich der Fokus aufs Derby kommenden Dienstag.“







Sven Hofmann (Co-Trainer TB/ASV Regenstauf): Über den Großteil des Spiels haben wir das Spiel kontrolliert. Deshalb ist es ein ungefährdeter und verdienter Sieg unserer Mannschaft.“

















