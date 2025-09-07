 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Tobias Scherzer und der TB/ASV Regenstauf bleiben auf heimischem Geläuf eine Macht.
Tobias Scherzer und der TB/ASV Regenstauf bleiben auf heimischem Geläuf eine Macht. – Foto: Stefan Glötzl

Schwarzhofen dominiert – Regenstauf packt Prüfening

Bezirksliga Süd, der Sonntag: Pielenhofen und Prüfening sind in der Fremde relativ chancenlos

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Süd
BSC Regensb.
SV Töging
VfB Bach
Hainsacker

Klare Ausgänge fanden die zwei frühesten Sonntagsspiele in der Bezirksliga Süd. Beide Male jubelten die Hausherren. Die Blitzer vom TB/ASV Regenstauf ließen den FSV Prüfening – Achtung Wortspiel – abblitzen. Sie gewannen 3:0, festigen ihren Heimnimbus und die Stellung im Spitzenfeld der Feld. Parallel machte es der SV Schwarzhofen noch deutlicher. Der FC Pielenhofen-Adlersberg war mit dem 1:5 laut SVS-Coach Adi Götz sogar noch gut bedient. Pielenhofen beendet den Spieltag als Tabellenletzter. Zur Stunde laufen noch vier Partien.

Heute, 14:00 Uhr
SV Schwarzhofen
SV SchwarzhofenSchwarzhofen
FC Pielenhofen-Adlersberg
FC Pielenhofen-AdlersbergPielenhofen
5
1
Abpfiff

Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft! Wir haben die Energie aus dem Hainsacker-Spiel mitgenommen, haben das Spiel von der ersten Minute an beherrscht und unsere Tore gemacht. Der Gegner hat mit seiner einzigen Torchance auf 2:1 verkürzt. Doch wir haben noch vor der Halbzeit das 3:1 erzielt und damit den Weg zum Sieg geebnet. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich – ein sehr einseitig geführtes Spiel. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Wenn wir die Torchancen besser nutzen, hätte es gut und gerne auch 8:1, 9:1 oder 10:1 ausgehen können. Wir sind zufrieden und jetzt richtet sich der Fokus aufs Derby kommenden Dienstag.“

Heute, 14:30 Uhr
TB/ASV Regenstauf
TB/ASV RegenstaufRegenstauf
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
3
0
Abpfiff

Sven Hofmann (Co-Trainer TB/ASV Regenstauf): Über den Großteil des Spiels haben wir das Spiel kontrolliert. Deshalb ist es ein ungefährdeter und verdienter Sieg unserer Mannschaft.“

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Hainsacker
SpVgg HainsackerHainsacker
FC Viehhausen
FC ViehhausenViehhausen
1
1
Abpfiff


Heute, 15:00 Uhr
VfB Bach
VfB BachVfB Bach
SV Breitenbrunn
SV BreitenbrunnBreitenbrunn
8
4
+Video


Heute, 15:00 Uhr
TV Parsberg
TV ParsbergTV Parsberg
BSC Regensburg
BSC RegensburgBSC Regensb.
2
2


Heute, 15:15 Uhr
SV Töging
SV TögingSV Töging
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
1
2

Aufrufe: 07.9.2025, 16:29 Uhr
Florian WürtheleAutor