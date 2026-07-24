Schwarzgeld-Affäre: Harte Strafen gegen den TSV Aubstadt

Dunkle Wolken waren vor drei Jahren über der NGN-Arena aufgezogen. Nun ist der Fall abgeschlossen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Es hat lange gedauert, nun ist ein Urteil da: Das Verfahren des Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft Würzburg gegen den TSV Aubstadt ist nun abgeschlossen. Der Vorwurf lautete: Schwarzgeldzahlungen unter der Hand an Spieler und Trainer in erheblichen Ausmaß. Der Vorwurf wurde nun bewiesen. Eine Auswirkung auf den Spielbetrieb der ersten Mannschaft in der Regionalliga Bayern und der zweiten Mannschaft in der Landesliga Nordwest hat das abgeschlossene Verfahren indes nicht.

"Neben sogenannten Handgeldern wurden auch Punkt-, Aufstiegs- und Auflaufprämien als nicht angemeldete Barzahlungen systematisch an den Sozialkassen vorbeigeschleust", erklärt das Hauptzollamt Schweinfurt in einer verbreiteten Pressemitteilung. Der so entstandene Schaden allein für die Sozialkassen beläuft sich laut Angaben des Hauptzollamts auf über eine Million Euro. Das Amtsgericht Würzburg hat gegen die Verantwortlichen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Strafbefehle verhängt. Weil sich die handelnden Personen kooperativ zeigten und Geständnisse ablegten, wurden die einjährigen Gefängnisstrafen für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Zudem wurden saftige Geldstrafen verhängt. Die Schuldigen müssen zwischen 90 und 300 Tagessätze zahlen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Wie reagiert der TSV Aubstadt auf die Verurteilungen? Wiederum in einer Pressemitteilung erklärt der Regionalligist: "Im Zusammenhang mit dem Verfahren wurden Sanktionen gegen verschiedene verantwortliche Personen ausgesprochen und akzeptiert. Die aus dem Verfahren resultierenden finanziellen Verpflichtungen wurden vollständig erfüllt. Der TSV Aubstadt bedauert die festgestellten Versäumnisse ausdrücklich. Der Verein hat die Vorgänge umfassend aufgearbeitet und daraus klare organisatorische und strukturelle Konsequenzen gezogen: Unser Anspruch ist es, vergleichbare Fehler künftig durch klare Zuständigkeiten, professionelle Abläufe und wirksame Kontrollmechanismen zu verhindern. Neuaufstellung und Professionalisierung."

Um strukturell solchen Auswüchsen in Zukunft vorzubeugen, bestätigt der Verein die Gründung der TSV Aubstadt Fußball GmbH. "Sie verantwortet den semiprofessionellen Fußballbereich des TSV Aubstadt. Dazu gehören insbesondere die Regionalliga- und die Landesliga-Mannschaft sowie die Bereiche Vermarktung, Sponsoring, Ticketing und Merchandising", heißt es in dem Schreiben weiter.