Schwarzes Wochenende für die Landkreis-Kickerinnen

Das war nichts für die Fußballerinnen aus dem Landkreis: Nur ein Team konnte seine Partie gewinnen. Ansonsten setzte es Niederlagen.

Landkreis - Der Aufsteiger aus Adelshofen hat nach der Niederlage im Kellerspiel in Haunshofen die Rote Laterne in der Kreisklasse übernommen. Überhaupt waren die Landkreis-Teams am Wochenende nicht gerade vom Erfolg verwöhnt.

Bezirksliga

MTV Dießen - SG Ascherbach 2:1 (1:0) – Beim Tabellenzweiten am Ammersee gab es für die SG eine knappe Niederlage. Nach 20 Minuten erzielte Andrea Bichler für die Gastgeberinnen die Führung, die Alina Serter nach knapp 70 Minuten ausgleichen konnte. Fast hatten beide Mannschaften schon mit einer Punkteteilung gerechnet, da gelang Stephanie Köhler in der Schlussminute der „Lucky Punch“ zum 2:1-Sieg.

Kreisliga

SG Wildenroth/Aich – SG Eglfing/Peißenberg 2:0 (1:0) – Ihren ersten Sieg feierte die Elf von SG-Trainer Jürgen Schamberger im Heimspiel gegen Eglfing/Peißenberg. Trotz zahlreicher Chancen musste sich Schamberger allerdings ein wenig gedulden, ehe Lina Appelt das 1:0 erzielte. Auch im zweiten Durchgang dominierten seine Mädels, aber zunächst sprang außer einem Pfostenschuss von Lisa Schmölzl nichts heraus. Kurz vor dem Ende fiel dann aber doch noch das 2:0 durch Schmölzl unter starker Mithilfe der gegnerischen Torfrau, die ihr das Leder genau vor die Füße spielte.

Kreisklasse

SG Haunshofen/Söchering – SV Adelshofen 2:0 (1:0) – Als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnete Adelshofens Trainer Michael Griebel das Kellerderby. Bereits nach 15 Sekunden geriet der SVA in Rückstand. Danach besaß man zwar 70 Prozent Ballbesitz, aber bis auf eine Vierfach-Chance sprang nichts dabei heraus. Einen Fehlpass in der 70. Minute nutzten die Gastgeberinnen zur Entscheidung. „Von meinen Spielerinnen erreichte heute keine annähernd ihre Leistung, daher haben wir verdient verloren“, so Griebel.

A-Klasse

TSV Hechendorf – RW Überacker III 2:2 (2:0) – Zwei unterschiedliche Halbzeiten sah RW-Trainer Florian Fleischhauer. Nach anfänglichem Tiefschlaf seiner Elf geriet man mit 0:1 in Rückstand. Kurz vor der Pause fiel dann im Anschluss an eine Ecke das 0:2. Endlich konnten die Rot-Weißen ihre Chancen nach dem Wiederanpfiff nutzen und durch Tore von Anna Hartl und Carmen Eder noch einen Punkt beim Tabellenvierten retten.

SC Unterpfaffenhofen – SV Fuchstal 0:7 (0:2) – Gegen den Aufstiegsfavoriten konnten die Upfer Madl zumindest eine Halbzeit lang gut dagegenhalten und mussten nur zwei Gegentore hinnehmen. In den zweiten 45 Minuten habe man völlig den Faden verloren, berichtete Trainer Maximilian Kaiser. Zudem musste Torfrau Nadine Etienne verletzt runter und durch eine Feldspielerin ersetzt werden.

SV Hohenfurch - SG Puch/Biburg/Olching 3:1 (2:0) –Auch nach dem siebten Spieltag wartet die neue Dreier-Spielgemeinschaft noch auf das erste Erfolgserlebnis. Viel mehr als der Ehrentreffer von Jessica Kuhn war für die Elf von Trainer Mario Kührer beim Auswärts-Auftritt in Hohenfurch nicht drin.