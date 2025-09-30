Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schwarzes Wochenende für die Hinterländer Fußballerinnen
Teaser GL Frauen: +++ Der FSV Friedensdorf lässt sich vom bislang punktlosen Gruppenliga-Aufsteiger Ela Malaka düpieren, für Buchenau setzt es einen Sechserpack, Endbach/Günterod trifft wieder nicht +++
Hinterland. Kein gutes Wochenende für die Hinterländer Frauenfußball-Teams. Während Gruppenligist SG Angelburg/Erdhausen mangels Personal bereits das zweite Spiel in Folge verlegen musste, verlor der FSV Friedensdorf daheim gegen Aufsteiger Ela Malaka Marburg mit 2:4. B-Liga-Vizemeister SSV Endbach/Günterod kommt seinerseits nicht in Schwung. Nach dem 0:3 in Gambach warten die Damen von der Salzböde weiter auf den ersten Sieg. Der FSV Buchenau verlor eine Klasse höher in Bottendorf gar mit 0:6.