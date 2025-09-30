Schwarzes Wochenende für die Hinterländer Fußballerinnen

Hinterland. Kein gutes Wochenende für die Hinterländer Frauenfußball-Teams. Während Gruppenligist SG Angelburg/Erdhausen mangels Personal bereits das zweite Spiel in Folge verlegen musste, verlor der FSV Friedensdorf daheim gegen Aufsteiger Ela Malaka Marburg mit 2:4. B-Liga-Vizemeister SSV Endbach/Günterod kommt seinerseits nicht in Schwung. Nach dem 0:3 in Gambach warten die Damen von der Salzböde weiter auf den ersten Sieg. Der FSV Buchenau verlor eine Klasse höher in Bottendorf gar mit 0:6.