 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Die Friedensdorferinnen lassen sich von Neuling Ela Malaka den Schneid abkaufen. In diesem Zweikampf hat Viola Keller (links) gegen Marburgs Torschützin Hannah Marie Schröder das Nachsehen © Jens Schmidt
Die Friedensdorferinnen lassen sich von Neuling Ela Malaka den Schneid abkaufen. In diesem Zweikampf hat Viola Keller (links) gegen Marburgs Torschützin Hannah Marie Schröder das Nachsehen © Jens Schmidt

Schwarzes Wochenende für die Hinterländer Fußballerinnen

Teaser GL Frauen: +++ Der FSV Friedensdorf lässt sich vom bislang punktlosen Gruppenliga-Aufsteiger Ela Malaka düpieren, für Buchenau setzt es einen Sechserpack, Endbach/Günterod trifft wieder nicht +++

Verlinkte Inhalte

Fr.-GL Gießen-Marb.
BG Marburg II
TuS Naunheim
TSV Bicken
SG Angelburg/Erdhausen

Hinterland. Kein gutes Wochenende für die Hinterländer Frauenfußball-Teams. Während Gruppenligist SG Angelburg/Erdhausen mangels Personal bereits das zweite Spiel in Folge verlegen musste, verlor der FSV Friedensdorf daheim gegen Aufsteiger Ela Malaka Marburg mit 2:4. B-Liga-Vizemeister SSV Endbach/Günterod kommt seinerseits nicht in Schwung. Nach dem 0:3 in Gambach warten die Damen von der Salzböde weiter auf den ersten Sieg. Der FSV Buchenau verlor eine Klasse höher in Bottendorf gar mit 0:6.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 030.9.2025, 11:07 Uhr
RedaktionAutor