Schwarzer Tag in Süßen

Beim Tabellenletzten VfR Süßen ll erwischte die Zeller Mannschaft 90 Minuten zum
Vergessen. Nach einem guten Start ins Spiel und ersten Abschlussmöglichkeiten folgte in
der 16. Minute der Genickbruch. Nach einer Ecke wurde Leon braun auf der Torlinie
angeschossen. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und rote Karte. Auf den
verwandelten Elfmeter folgten nach zwei weiteren Ecken die Tore zwei und drei für Süßen.
Obwohl Zell spielerisch deutlich mehr Engagement zeigte, gelangen in Unterzahl gegen die
tief stehende Heimmannschaft zu wenig zwingende Chancen. Direkt nach der Halbzeit
kamen die Zeller Jungs zu zwei aussichtsreichen Abschlüssen, die aber ungenutzt blieben.
Der Gegner verwandelte dagegen in der zweiten Halbzeit seine einzigen drei Schüsse aufs
Tor eiskalt. Die gut rausgespielten Tore von Nils Leibold und Erik Dressler sorgten für das 6:2
Endergebnis.
J.V.