Schwarzer Tag: Hauzenberg kassiert deutliche Auswärtsklatsche

Gegen Pipinsried hatten die Hauzenberger häufig das Nachsehen. – Foto: Bruno Haelke

Am Nachholspieltag der Bayernliga Süd musste der FC Hauzenberg auswärts beim FC Pipinsried antreten. Dabei hofften die Niederbayern auf wichtige Punkte, standen jedoch vor einer schwierigen Aufgabe gegen stark aufspielende Gastgeber. Am Ende stand eine deutliche Niederlage für die Gäste zu Buche.

Es war alles andere als das, was man sich aus Hauzenberger Sicht vorgenommen hatte. Auswärts in Pipinsried mussten die Niederbayern eine deutliche Niederlage hinnehmen. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit zwei Toren zurück. Die Pipinsrieder Gebert und Petkovic sorgten für den Halbzeitstand. Auch im zweiten Durchgang, in dem sich die Hauzenberger viel vorgenommen hatten, blieben die Gastgeber die stärkere Mannschaft, wobei die Gäste aus Hauzenberg auch eine Großchance verbuchen konnten. Luca Canales-Uhrmann setzte zum Schuss an und traf den Außenpfosten. Rund 20 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Pipinsried jedoch auf 3:0. Knapp zehn Minuten später sah der Pipinsrieder Sebastian Keßler die Gelb-Rote Karte. Ein möglicher Hoffnungsschimmer für Hauzenberg? Fehlanzeige. Trotz Unterzahl gelang den Hausherren nur wenige Minuten später ein weiterer Treffer. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Karger mit seinem zweiten Tor der Partie, etwa zehn Minuten vor dem Abpfiff.

Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): „Wir haben heute absolut verdient gewonnen, auch in der Höhe. In der ersten Halbzeit war es nicht einfach, weil der Gegner sehr tief stand, aber wir haben immer wieder Lösungen gefunden und das gut gespielt.“

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Das Ergebnis fällt meiner Meinung nach zu hoch aus, wobei die Niederlage absolut in Ordnung geht. Wir sind gut ins Spiel gekommen und müssen nach einer Großchance von Michl Phil in Führung gehen. Dann hat die Langer-Elf einen hervorragenden Fußball gespielt, die Spielkontrolle übernommen und sich die Führung verdient herausgespielt. Nach der Pause haben wir beim Pfostentreffer von Canales nicht das nötige Spielglück und kassieren nach einem dummen Foul das 3:0 per Elfmeter. Damit war das Spiel gelaufen.“