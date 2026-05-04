Schwarzer Tag für Donau: Erst Elfer verschossen, dann 1:7-Klatsche

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen hat dem FV Asch-Sonderbuch ein 1:1 abgerungen und damit im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Punkt geholt. Heiko Weber brachte den Tabellensechsten FV Asch-Sonderbuch in der 19. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Alexander Seidel in der 75. Minute zum 1:1 ausglich. Für Kettershausen-Bebenhausen war es nach dem 0:2 bei SW Donau und dem 1:3 gegen den TSV Langenau zumindest eine kleine Reaktion, auch wenn der Aufsteiger mit 23 Punkten auf Platz 13 weiter gefährdet bleibt. Der FV Asch-Sonderbuch, zuvor mit dem 2:1 gegen den TSV Langenau und dem 1:0 beim FC Hüttisheim erfolgreich, verpasste als Sechster mit 43 Punkten den nächsten Schritt nach oben.

Der FC Hüttisheim hat seine starke Saison mit einem späten 2:0 gegen den SV Jungingen fortgesetzt. Marco Hahn entschied die Partie mit zwei verwandelten Foulelfmetern in der 77. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:0 und 2:0. Der Aufsteiger reagierte damit nach dem 1:6 beim TSV Langenau und dem 2:1 beim SV Offenhausen stabil und steht mit 44 Punkten auf Rang fünf weiter in der oberen Tabellenhälfte. Der SV Jungingen bleibt nach dem 1:4 gegen den SC Türkgücü Ulm und dem 2:2 bei der TSG Ehingen bei 27 Punkten auf Platz elf, mit weiterem Abstand zur Abstiegszone.

Der SV Offenhausen hat beim TSV Langenau spät zugeschlagen und mit dem 1:0 einen wertvollen Auswärtssieg eingefahren. Konstantin Haimerl erzielte in der 85. Minute den einzigen Treffer des Spiels und entriss Langenau kurz vor Schluss zumindest einen Punkt. Der TSV Langenau hatte zuvor mit 3:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen gewonnen, davor aber 1:2 gegen den FV Asch-Sonderbuch verloren, und bleibt mit 39 Punkten Achter. Offenhausen, zuletzt beim 1:10 gegen den SC Türkgücü Ulm schwer getroffen und danach mit 1:2 gegen den FC Hüttisheim erneut geschlagen, stabilisiert sich mit nun 32 Punkten auf Rang neun.

Der SV Westerheim hat SW Donau mit 7:1 überrollt und ein offensives Ausrufezeichen gesetzt. Yannick Wiume eröffnete in der 18. Minute zum 1:0, Thorsten Rieck erhöhte in der 45. Minute auf 2:0, Hannes Walter traf in der 47. Minute zum 3:0, Lukas Fähndrich und Lukas Rehm stellten in der 68. Minute mit zwei Treffern auf 5:0, ehe Thorsten Rieck in der 72. Minute das 6:0 erzielte; Markus Ottenbreit verkürzte in der 75. Minute auf 6:1, bevor Thorsten Rieck in der 89. Minute mit seinem dritten Treffer den 7:1-Endstand herstellte. Dazu scheiterte Kevin Wehle in der 38. Minute mit einem Foulelfmeter an Westerheims Torwart Fabian Ramminger. Westerheim, zuletzt mit dem 4:1 gegen den SV Offenhausen und dem 1:1 bei der SGM Senden-Ay, bleibt mit 45 Punkten Vierter, während SW Donau nach dem 2:0 gegen Kettershausen-Bebenhausen und dem 3:1 gegen Senden-Ay nun als Zehnter bei 32 Punkten steht.

Der SV Eggingen hat die SGM Senden-Ay mit einer starken ersten Halbzeit 3:0 besiegt. Nicola Glöckle traf in der 31. Minute zum 1:0, Jaro Henke erhöhte in der 36. Minute auf 2:0, Marco Brumeisl stellte in der 43. Minute den Endstand her. Nach dem 5:0 beim TSV Blaustein und dem 1:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang bestätigt Eggingen seine Form und liegt mit 41 Punkten auf Platz sieben. Die SGM Senden-Ay, zuvor beim 1:1 gegen Westerheim mit einem Achtungserfolg und davor beim 1:3 gegen SW Donau unterlegen, bleibt mit 15 Punkten auf Rang 15 tief im Abstiegskampf.

Der FC Burlafingen hat im Kellerduell gegen den TSV Blaustein ein dringend benötigtes 3:1 gefeiert. Lorenzo Loris Stabile brachte Burlafingen per Handelfmeter in der 18. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 21. Minute auf 2:0, Ali Acinikli legte in der 32. Minute das 3:0 nach, ehe Leon Agaj in der 69. Minute für Blaustein zum 3:1 traf. Nach den deutlichen Niederlagen gegen die SGM Aufheim Holzschwang und die SG Öpfingen war dieser Sieg für Burlafingen ein wichtiger emotionaler Befreiungsschlag, auch wenn der Aufsteiger mit 15 Punkten Schlusslicht bleibt. Der TSV Blaustein steht trotz des 0:5 gegen Eggingen und des 0:3 gegen Westerheim weiterhin mit 18 Punkten auf Platz 14 und damit ebenfalls massiv unter Druck.

Der SC Türkgücü Ulm hat das Spitzenspiel gegen die SG Öpfingen mit 4:0 gewonnen und den Tabellenzweiten klar distanziert. Ismail Demiray erzielte in der 13. Minute das 1:0, Ismethan Agce traf in der 47. Minute zum 2:0, Adel Ajkunic erhöhte in der 56. Minute auf 3:0, Emircan Ayhan setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Türkgücü hatte schon beim 10:1 gegen Offenhausen und beim 4:1 gegen Jungingen seine Wucht gezeigt und steht nun mit 56 Punkten souverän an der Spitze. Die SG Öpfingen, zuvor mit dem 6:0 beim FC Burlafingen und dem 1:0 gegen die TSG Ehingen erfolgreich, bleibt mit 49 Punkten Zweiter, musste aber im direkten Duell einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen.

Mi., 06.05.2026, 18:30 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 18:30 live PUSH