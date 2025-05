Schwarzer Sonntag: Zorbauer Oberliga-Abstieg so gut wie besiegelt

Bisher liefen die Planungen des SV Blau-Weiß Zorbau für die neue Spielzeit zweigleisig. Nach den Ergebnissen vom Sonntag kann der Oberligist allerdings die Planungen für die Verbandsliga konkretisieren. Denn nach der 1:4-Niederlage beim VfB Auerbach haben die Zorbauer nur noch theoretische Chancen auf den (sportlichen) Klassenerhalt in der NOFV-Oberliga Süd.

Dank des Dreiers kann sich der FC Einheit sogar noch Hoffnungen auf den direkten Ligaverbleib machen. Drei Punkte liegen die Rudolstädter hinter der BSG Wismut Gera auf dem sicherer Rang 13. Im Vergleich zur BSG aber haben sie die deutlich bessere Tordifferenz.

Andernfalls heißt es Daumen drücken für den 1. FC Lokomotive Leipzig. Denn der 14. Tabellenplatz würde nur im Fall eines Leipziger Drittliga-Aufstiegs zum Relegationsplatz werden. Dann würden die Tabellen-14. aus beiden Oberliga-Staffeln eine Relegation um den Klassenerhalt spielen. Diese war die letzte Hoffnung für den SV Blau-Weiß Zorbau, doch liegt sie seit Sonntag in weiter Ferne. Der sportliche Abstieg in so gut wie besiegelt.