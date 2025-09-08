Schwarzer Sonntag für MTV-Herren

Einen rabenschwarzen Sonntag mit null Punkten und 1:11 Toren aus zwei Auswärtsspielen erlebten die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen am vergangenen Wochenende.



Die Erste verlor bei der (SG 1) Lechsee in Prem nach einem lange hart umkämpften Spiel am Ende deutlich mit 1:4. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Philipp Ropers per Strafstoß nach Foul an Levin Braun.



Die Zweite unterlag bei der DJK Schwabhausen nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und einem knappen 0:1-Rückstand zur Pause, aber einer schwachen zweiten Hälfte klar mit 0:7.



Am kommenden Wochenende empfangen beide Teams zuhause den SV Unterdießen, diesmal wieder wie gewohnt die Erste um 14:00 und die Zweite um 16:00, allerdings schon am Samstag statt am Sonntag.