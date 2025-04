Schwarzenfelds furioser Derbysieg – Nabburg lässt abreißen

Der 1. FC Schwarzenfeld marschiert mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Bezirksliga. Der weiter ungeschlagene (18/3/0) Ligaprimus dominierte am Samstag das Lokalderby gegen den TSV Stulln und gewann satt mit 5:1. Indes wurde aus dem Dreikampf um Platz 2 ein Zweikampf, denn der TV Nabburg muss durch die 0:1-Niederlage bei der SG Silbersee abreißen lassen. Im Tabellenkeller überreicht der SV Haselbach die rote Laterne an die SG Pertolzhofen/Niedermurach durch einen klaren 5:2-Erfolg im Direktduell.



Klassenprimus 1. FC Schwarzenfeld lieferte den 230 anwesenden Zuschauern einen klaren Derbysieg gegen den angereisten TSV Stulln. Die erste Bude fiel durch Adrian Imeri in der 17. Minute zugunsten der Gastgeber, Samuel Hadasch legte zwei Buden in Folge drauf (27., 45.), bevor es in die Halbzeitpause ging. Das 4:0 fiel in der 55. Minute durch Leonid Scheffer und Adrian Imeri setzte in der 74. Minute noch eine Bude drauf. Ein Elfmeter in der 88. Minute, gekonnt ausgeführt von Dominik Linsmeier, brachte dem TSV noch einen Treffer ein. Schiedsrichter: Ludwig Held, Manuel Rom, Florian Schreiner







Mit einem Remis gingen der FC OVI-Teunz und der TSV Nittenau am 21. Spieltag vor 125 Schaulustigen vom Feld. Martin Heigl brachte in der 18. Minute den TSV in Führung, doch Fabian Frank erzielte in der 23. Minute den Ausgleich. Erneut in Front brachte Dennis Janker die Gäste (40.), doch Manuel Löffelmann konnte in der 81. Minute zum Ausgleich einnetzen. Die 90. Minute brachte lediglich noch eine Ampelkarte für Florian Wagner (TSV Stulln) mit sich. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Markus Wittmann, Gerald Lösch







Der SV Kemnath a.B. sicherte sich den Dreier vor 150 Zuschauern zu Gast beim SC Katzdorf. Den Elfmetertreffer landete Alexander Grill in der 41. Minute, was den Gästen die Maximalausbeute einbrachte. Die Nachspielzeit brachte noch eine gelb-rote Karte für Sebastian Graf (90.+5. SC Katzdorf) mit sich. Schiedsrichter: Stefan Grundmann, Marco Eberl, Maximilian Bengsch







Der SV Haselbach schnappte sich vor 70 Besuchern bei der SG Pertolzhofen/Niedermurach den Dreier. In der elften Minute brachte Martin Fleischmann die Gastgeber noch in Führung, doch ein Elfer in der 51. Minute, ausgeführt von Johannes Mändl, sorgte für Ausgleich. In der 57. Minute erhöhte Simon Strahler für die Gäste und ein weiterer Elfer, erneut ausgeführt von Johannes Mändl, brachte das 1:3 mit sich. Ab der 72. Minute hieß es für die Gastgeber zu zehnt zu Ende zu kämpfen, durch die Ampelkarte für Andre Bauer. Simon Straller erhöhte in der 77. Minute auf 1:4, mit einem Elfer, ausgeführt von Michael Fleck (88.) konnten die Hausherren noch verkürzen, doch Simon Straller nutzte in der 90. Minute noch eine Chance und besiegelte so den klaren Sieg für den SV Haselbach. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Franz Hutter, Sebastian Vogl







Auch der TSV Detag Wernberg sicherte sich am Sonntag die Maximalausbeute auswärts beim TSV Dieterskirchen. 100 Zuschauer durften in der 14. Minute das 0:1 durch Nicolas Schloßer für die Gäste miterleben, Lukas Schmirler gelang zwar in der 28. Minute der Ausgleich, jedoch legte Nicolas Schloßer noch zwei Buden in Folge drauf (28., 36.) und brachte somit die Maximalausbeute dem TSV Detag Wernberg ein. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Raphael Früchtl, Marlon Stürminger







Bei der SG Silbersee 08 blieben die Punkte am 21. Spieltag auf heimischem Rasen vor 80 Fans. Der TV Nabburg konnte am vergangenen Wochenende keinen Abschluss erzielen. Den Siegestreffer landete Dominik Voith in der 22. Minute., die zweite Hälfte brachte noch eine gelb-rote Karte (63.) für Tarkan Özdemir und eine Zeitstrafe in der Nachspielzeit (90.+4) für Sebastian Zwack des TV Nabburgs mit sich. Schiedsrichter: Maik Kreye, Manfred Piehler, Marco Göhlich







Der 1. FC Schmidgaden ging am Wochenende vor 170 Zuschauern leer aus, die Gastgeber, der SV Diendorf sicherte sich mit einer Bude den Dreier. Christopher Burggraf versenkte in der 70. Minute zum Dreier für den SV. Ab der 80. Minute durften die Gastgeber durch die Ampelkarte für Michael Schärtl in Unterzahl kämpfen, änderte aber nichts am Ergebnis. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Sebastian Hutzler, Franz Bucher