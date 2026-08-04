Schwarzenfelds Coach noch gesperrt, im Pokal aber dabei Am Dienstag und Mittwoch gehen drei Kreispokal-Achtelfinals über die Bühne von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Mathias Meßmann und der 1. FC Schwarzenfeld können die Titelverteidigung im Kreispokal schaffen. – Foto: Thomas Schneider

Eine Sperre über mehrere Spiele für einen Trainer, das hat doch eher Seltenheitswert. Zum Beginn dieser Saison „erwischte“ es nun Mathias Meßmann. Der Übungsleiter des 1. FC Schwarzenfeld handelte sich im Saisonauftaktspiel der Bezirksliga Nord beim SV 08 Auerbach eine Rote Karte ein. Grund waren verbale Äußerungen gegenüber dem Unparteiischen. Das harte Strafmaß vom Sportgericht: eine Sperre für drei Meisterschaftsspiele.



Dem Schwarzenfelder Coach wurde für die besagten drei Partien ein Innenraumverbot auferlegt. Heißt konkret: 30 Minuten vor Spielbeginn bis 30 Minuten nach dem Abpfiff ist ein Aufhalten im Stadioninnenraum oder im Kabinentrakt nicht gestattet. „Untersagt ist in diesem Zeitraum sowohl der unmittelbare wie auch der mittelbare Kontakt zur Mannschaft“, heißt es im Regelwerk des BFV. Zwei Partien hat Meßmann bereits abgesessen – gegen Nabburg und Hahnbach.



Am heutigen Dienstagabend darf der 35-Jährige aber „ganz normal“ coachen, wie er sagt. Im Rahmen des Achtelfinals im Toto-Pokal Cham/Schwandorf geht's für seine Mannschaft zur SpVgg Bruck aus der Kreisklasse Süd (Anstoß 19 Uhr). „Am Samstag in Etzenricht werde ich das letzte Mal fehlen“, informiert Meßmann, dessen Sperre nicht für Pokalspiele gilt. Freilich möchte der Bezirksligist in Bruck seiner Favoritenrolle gerecht werden werden und ins Viertelfinale einziehen. Die Schwarzenfelder sind ja Titelverteidiger im Kreispokal.







Weiter geht's auch im Regensburger Toto-Pokal. Bezirksligist BSC Regensburg hatte bereits letzte Woche vorgelegt und als Erstes ein Ticket fürs Viertelfinale gebucht. Heute Abend (19 Uhr) möchte es der FC Viehhausen dem BSC gleichtun. Die Truppe von Armando Zani, die am Wochenende gegen Ramspau den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Süd feierte, steht auswärts vor einer (vermeintlichen) Pflichtaufgabe. Kreisliga-Absteiger SG Walhalla Regensburg ist die zu überspringende Hürde.







Achtelfinalspiel Nummer 3 schließt sich am morgigen Mittwoch (19 Uhr) an. Hier stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich letzte Saison noch in der Bezirksliga Süd trafen. Was folgte, war jeweils der bittere Abstieg via Relegation. Beide Teams gehen mit Rückenwind ins Spiel – der FC Pielenhofen-Adlersberg landete am Sonntag einen 7:1-Kantersieg in Undorf, während der FC Thalmassing einen 6:0-Heimsieg gegen Burgweinting feierte. Ein heißer Pokalfight ist zu erwarten.



