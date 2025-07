Schwarzenfelder Ausrufezeichen in Bach – Prüfening reicht Elfer

Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld hat am ersten Spieltag der Bezirksliga Süd gleich mal ein Ausrufezeichen setzen können. Die Hadasch-Formation landete beim favorisierten VfB Bach einen verdienten 3:1-Auswärtssieg. Und auch der FSV Prüfening war in der Fremde erfolgreich. Ein Elfmetertor reichte der Truppe von Neu-Coach Christoph Bächer zum 1:0-Erfolg in Hainsacker. Zur Stunde stehen sich noch der SV Wenzenbach und die SpVgg Ramspau gegenüber.