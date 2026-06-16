Schwarzenfeld verpflichtet Trio – Bayerl wird Co-Trainer

Co-Trainer Tom Bayerl, Reserve-Coach Max Ferstl und Trainer Mathias Meßmann (stehend von links) mit den Neuzugängen (sitzend von links) Roko Prstec, Marius Hinkel, Fabian Keckstein, Allioune Fall und Kevin Meierhofer. Es fehlt Hendrik Ackermann. – Foto: Florian Peter

Sonntagvormittag startete der 1. FC Schwarzenfeld in die Vorbereitung. Die Schwarz-Weißen wandern von der Bezirksliga Süd in die „Nord“, die ihnen auch deutlich lieber ist. „Für uns ist das super“, meint Abteilungsleiter Florian Peter, der vorrechnet: „Der Gesamt-Fahrweg hat sich im Vergleich zur Süd-Gruppe mehr als halbiert. Eine gute Einsparung. Durch die vielen Nachbarschaftsduelle erwarten wir uns auch mehr Zuschauerzuspruch.“ Die Verantwortlichen und Trainer Mathias Meßmann geben als Saisonziel einen einstelligen Tabellenplatz aus. Am besten soll es eine Saison ohne Abstiegssorgen werden. Für dieses Vorhaben wurden auch punktuelle Verstärkungen an Land gezogen. Konkret drei externe „Neue“ plus dieselbe Anzahl an hochgezogenen Jugendspielern.

Im Abwehrbereich hat sich der 1. FC Schwarzenfeld doppelt verstärken können. Mit Routinier Marius Hinkel (31) vom ATSV Pirkensee-Ponholz und Roko Prstec (24) vom TSV Detag Wernberg kommen zwei Defensivspieler, die sich beide selbst dem Verein angeboten hatten. „Marius war früher schon mal bei uns, ist im nahegelegenen Altendorf sesshaft geworden. Roko hat mit unserem Spieler Patrick Schäfer in Wackersdorf zusammengespielt. Mir ist es ohnehin lieber, wenn die Neuen schon einen oder mehrere Spieler kennen. So ist es immer einfacher“, erklärt Peter.



Dritter Neuzugang im Bunde ist Alioune Fall. Der 19-jährige Außenbahnspieler wurde von der SpVgg SV Weiden ausgebildet und war zuletzt beim SC Luhe-Wildenau aktiv. Es blieb allerdings bei Einsätzen in der Kreisliga. Nach einer halbjährigen Pause greift er nun wieder an. Peter charakterisiert ihn als „sehr sympathischen Typen“ und als „willigen und zuverlässigen Spieler. Er war bisher in jedem Training da.“ Fall kann auf den Außen den offensiven wie defensiven Part bekleiden. Des Weiteren wurden mit Fabian Keckstein, Hendrik Ackermann und Kevin Meierhofer drei Spieler aus der eigenen Jugend in den Bezirksliga-Kader übernommen. „Bei ihnen gilt es, sich ans Tempo im Herrenbereich zu gewöhnen“, sagt der Spartenleiter.



