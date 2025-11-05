Schwarzenfeld-Überraschung: Trainerduo entlassen

Abteilungsleiter Florian Peter teilte Hadasch und Bronold am Montag seinen Entschluss mit. Die Trennung ist ihm alles andere als leicht gefallen: „Für mich war es die erste Entlassung. Alex hat ein gutes Training gemacht, ist vor 20 Jahren zugezogen und hat schon immer im Verein mitgewirkt. Wir können uns weiter in die Augen schauen, haben zwischenzeitlich schon wieder telefoniert. Freilich sind wir ihm dankbar für die geleistete Arbeit“, so Peter gegenüber FuPa. Zu den Trennungsgründen sagt der Spartenleiter: „Es ist rein an dem gescheitert, dass wir aus meiner Sicht zu wenige Punkte geholt haben. Wir wollen der Mannschaft einen neuen Impuls geben.“



Als Hadasch-Nachfolger präsentiert Peter den ehemaligen FC-Spielertrainer Peter Meßmann. Der 34-Jährige ist ein Spielerurgestein in Schwarzenfeld, hat alle Höhen und Tiefen der jüngeren Vergangenheit miterlebt. Dementsprechend dürfte er keine Zeit zur Akklimatisierung benötigen. „Der neue Trainer soll genug Zeit haben, um Punkte zu holen. Es sind noch 36 Punkte zu vergeben“, so Peter. In der Winterpause sei dann genug Zeit, um alle Modalitäten festzuzurren. Einen neuen Co-Trainer gibt es fürs Erste nicht. Vor der Winterpause geht es noch nach Hainsacker und Parsberg.



Der geschasste Trainer nimmt seine Demission sachlich hin – „auch wenn sie überraschend für mich kam“, sagt Alexander Hadasch, der im letzten Jahr vom Jugendtrainer zum Coach der „Ersten“ aufstieg und die Schwarzenfelder Mannschaft auf Anhieb und ohne Saisonniederlage zur Kreisliga-Meisterschaft führte. „Wir gehen nicht im Bösen auseinander“, bekräftigt auch Hadasch. „Natürlich hätte ich aber gern weitergemacht und selbst mit der Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. Die Mannschaft ist auf jeden Fall Bezirksliga-tauglich und das wird sie auch zeigen. Vielleicht hilft dieser Impuls der Mannschaft ja weiter.“



In der Zukunft möchte der Wahl-Schwarzenfelder auf alle Fälle wieder eine Mannschaft trainieren: „Ich war die letzten 14 Jahren Fußballtrainer. Es ist eine schöne Sache und macht Spaß. Das Trainieren und die Spieler besser zu machen, finde ich super. Das wird mir immer Spaß machen“, lächelt der Lehrer, der weiterhin im Schwarzenfelder Sportpark zu Gast sein wird – sein Sohn Samuel und die beiden Töchter spielen für Schwarz-Weiß.