Schwarzenfeld trifft im Pokal auf einen 20-Tore-Mann



Die von Alex Hadasch gecoachten Schwarzenfelder scheinen nach wie vor nicht so recht angekommen zu sein in der Bezirksliga. Aus den ersten zehn Saisonspielen konnten nur sieben Punkte geschöpft werden (2/1/7) – letzter Tabellenplatz! „Wir bringen noch nicht das auf den Platz, was wir können. Bis jetzt sind wir mit der Punkteausbeute noch nicht zufrieden. Es könnten bzw. müssten schon mehr Punkte sein“, sagte Hadasch letzte Woche im Gespräch mit FuPa. Knappe 1:2-Niederlagen in Schwarzhofen und Prüfening – hier reichte eine Halbzeitführung nicht zum Punktgewinn – machten die Lage zuletzt noch prekärer. Neues Selbstvertrauen will sich der FC mit einem Erfolgserlebnis im Pokal holen. Der Einzug ins Finale ist das Ziel.



Doch der Bezirksligist muss sich vorsehen. Zwar ist auch die SG Regental in der Kreisliga Ost noch nicht so recht ins Rollen gekommen (neun Punkte aus neun Spielen). Allerdings haben torreiche Auswärtssiege in Untertraubenbach, Schönthal und bei der SG Schloßberg gezeigt, dass die Mannschaft von Coach Andreas Rogalski im neuen Terrain mithalten kann. Überdies haben die Blau-Gelben einen ausgewiesenen Torjäger in ihren Reihen. Luis Lommer heißt er und hat schon 13 Saisontore zu Buche stehen. In den bisher drei Pokalspielen gelangen dem Youngster weiter sieben Tore – kein Spieler hat im laufenden Wettbewerb auch nur ansatzweise so viele geschossen. Nachdem in der letztjährigen Pokalsaison im Halbfinale Schluss war (0:1 gegen Pfreimd), sind die Rogalski-Mannen umso heißer darauf, es diesmal ins große Endspiel zu schaffen. Dort hätte Regental sicher Heimrecht.



Derweil wurde das zweite Halbfinale ins neue Jahr verlegt. Die Bezirksligisten TSV Tännesberg und SV Schwarzhofen, der Titelverteidiger, stehen sich erst am 7. März 2026 gegenüber. Das Pokalfinale steigt wie immer am 1. Mai.