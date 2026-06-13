Schwarzenfeld in der Verlängerung geknackt! Ruderting II gerettet!

Verdient nach Verlängerung! Der FC Ruderting II bleibt der Landesliga Süd erhalten! – Foto: Schwaiberger

Vor 350 Zuschauern in Prackenbach hat der FC Ruderting seine Saison für die Geschichtsbücher perfekt gemacht! Nach dem Regionalliga-Aufstieg hat das Reserveteam auf den allerletzten Drücker den Landesliga-Klassenerhalt gepackt! Im entscheidenden Duell gegen den Nord-Landesliga-9., den 1. FC Schwarzenfeld, setzte sich der FCR mit 3:1 nach Verlängerung durch und sorgt nun für Jubel auch beim TV Aiglsbach, der dank des Triumphs in der Bezirksoberliga bleiben darf. Und die SG Egglfing bleibt - trotz verloren gegangenem Duell mit der SG Saal - in der Bezirksliga! In der Oberpfalz hingegen ist nach dem Schwarzenfelder Abstieg ein Platz weniger frei: der TSV Brunn steigt in die Bezirksliga ab!

Es war richtig eng! Der 1. FC Schwarzenfeld zeigte eine ansprechende Leistung, kämpfte mit allen Mitteln. Doch je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde der Fitness-Vorteil für die Niederbayern! Der FC Ruderting II hatte ganz einfach den deutlich längeren Atem und zog die Partie ab Minute 60 deutlich an sich!

Und so ging eine eigentlich ausgeglichene Partie doch noch klar an den Landesliga-Süd-9.! Und ganz entscheidend waren neben dem Fitness-Vorteil die Joker! Julia Hufsky, Katharina Stolz und Cornelia Eibl kamen alle drei ins Spiel und besorgten alle drei Tore inklusive eineinhalb Assists von der Superkönnerin Hufsky! Shanica Lange traf zum FCS-Führungstreffer per Kullerball (52.). Aber nach den Einwechslungen antwortete Ruderting sofort! Sabrina Gründl legte ab auf Katharina Stolz, klasse Abschluss zum 1:1 (61.).



