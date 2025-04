Schwarzenfeld fast Meister – Stulln dreht das Derby

Ein einziger Sieg fehlt dem 1. FC Schwarzenfeld noch, um sich zum Meister der Kreisliga West zu küren! Beinahe wäre es am Wochenende schon so weit gewesen. Während die Schwarzweißen in Nittenau mit 2:0 erfolgreich waren, stolperte der Rangzweite SV Kemnath a.B. fast über den Tabellenletzten SG Pertolzhofen/Niedermurach. Ein frühes Tor reichte dem SV zum 1:0-Arbeitssieg. Derweil hat sich der TV Nabburg durch den Kemnather Dreier sowie der eigenen 0:1-Heimniederlage gegen den FC OVI-Teunz endgültig aus dem Kampf um Platz 2 verabschiedet.



Beim Lokalduell beim TSV Stulln durften die 130 Schaulustigen zugunsten der Hausherren jubeln, die sich gegen den benachbarten 1. FC Schmidgaden den Derybdreier einholten. Bereits in der zehnten Minute brachte Dominik Linsmeier den TSV in Front, nur zwei Minuten später erzielte Leon Pennerstorfer den Ausgleich und Manuel Polleti brachte in der 23. Minute das 1:2 hervor. Ein Elfer in der 78. Minute, ausgeführt von Wilhelm Frank, sorgte für das 2:2, in der 84. Minute netzte Wilhelm Frank zur Führung der Hausherren ein und Patrick Pröls besiegelte den Heimsieg in der Nachspielzeit (90.+3.). Schiedsrichter: Sebastian Söldner, Franz Bucher, Sebastian Hutzler







Fast-Meister 1. FC Schwarzenfeld sicherte sich auch am 22. Spieltag den Dreier beim TSV Nittenau vor 150 Zuschauern. Thomas Bayerl netzte in der 36. Minute zugunsten des Tabellenführers ein. In der 40. Minute hieß es für beide Teams für zehn Minuten in Unterzahl zu spielen, Florian Wagner (TSV Nittenau) und Thomas Bayerl (1. FC Schwarzenfeld) sahen jeweils die Auszeit. Das 0:2 für die Gäste erzielte Adrian Imeri in der 90. Minute, bevor der Abpfiff ertönte. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Etienne Berger







Beim TSV Detag Wernberg blieben die Punkte am vergangenen Samstag auf heimischem Rasen. Zu Gast war die SG Silbersee 08, die vor 100 Fans nicht zum Abschluss kamen. Das 1:0 fiel durch Lucas Maunz in der 36. Minute, Alexander Luff erhöhte in der 60. Minute und Nicolas Schloßer besiegelte den Dreier daheim in der 70. Minute. In der 81. Minute sah Simon Wurdack vom TSV Detag Wernberg noch die rote Karte, was auf das Ergebnis jedoch keinen Einfluss mehr hatte. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Vincent Bäuml, Lukas Stauffer







150 Zuschauer durften am Sonntag ein torloses Remis beim SC Katzdorf mitverfolgen, zu Gast war der SV Diendorf. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Thomas Schiegl, Lena Kerscher







Der Tabellenzweite SV Kemnath a.B. sicherte sich vor 80 Zuschauern am vergangenen Sonntag den Dreier gegen das angereiste Schlusslicht SG Pertolzhofen/Niedermurach. Den Siegestreffer landete Kilian Wiedenbauer bereits in der siebten Spielminute. Ein typischer Arbeitssieg für die Heimelf. Schiedsrichter: Jürgen Schmirler, Willi Greber, Max Ebneth







Ebenfalls mit nur einem Treffer sicherte sich der FC OVI-Teunz beim TV Nabburg die Maximalausbeute. In der 88. Minute sah Finn Grünauer vom TV Nabburg die Ampelkarte und durch Daniel Augustin, der in der Nachspielzeit (90.+2.) den entscheidenden Treffer versenkte, ging der Dreier an den FC. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Robert Frank







Der SV Haselbach sicherte sich wichtige Zähler daheim. Vor 120 Besuchern ging der TSV Dieterskrichen in diesem Kellerduell leer aus. Simon Straller netzte in der 38. Minute für den SV ein und Florian Nößner besiegelte den Heimdreier in der 40. Spielminute. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Jonas Schönfeld, Kim Vorrat