 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Schwarzenfeld: Doppel-Coup gegen Wenzenbach & Einbau von Youngster

Im Abstiegskampf der Bezirksliga setzt Trainer Mathias Meßmann auch auf junges Blut

von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Schwarzenfeld besiegte den SV Wenzenbach in dieser Saison gleich zweimal.
Der 1. FC Schwarzenfeld besiegte den SV Wenzenbach in dieser Saison gleich zweimal. – Foto: Walter Keller

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Bezirksliga Süd
1. FC Schwarzenfeld

Es war ein Coup sondergleichen, der dem 1. FC Schwarzenfeld da am Sonntag gelungen war. Die Schützlinge von Trainer Mathias Meßmann rangen Landesliga-Anwärter SV Wenzenbach auf dessen Gelände 3:1 nieder – mit großem Kämpferherz, Effizienz, einem starken Keeper und dem nötigen Quäntchen Glück. Schon das Hinspiel hatte Schwarzenfeld mit 4:1 gewonnen. Damit brachte der FC den Wenzenbachern zwei ihrer vier Saisonniederlagen – und noch dazu die zwei höchsten – bei. Die Schwarzweißen haben Eindruck hinterlassen in der Bezirksliga Süd!

„Wir haben die Fehler des Gegners konsequent ausgenutzt, lieferten eine geschlossene Mannschaftsleistung ab. Jeder hat für den anderen gekämpft. Unser Torwart Stefan Seitz war saustark und hat mit seinen Paraden auch seinen Teil dazu beigetragen“, blickt Abteilungsleiter Florian Peter auf den Überraschungssieg vom Sonntag zurück. Für den Wiederaufsteiger waren es die Punkte 29 bis 31 auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt. Vor den letzten vier Partien hat Schwarzenfeld sechs Zähler Vorsprung auf die aktuellen Releganten Thalmassing und Ramspau. „Ein Sieg aus den vier Spielen sollte reichen“, rechnet Peter vor.

Der Funktionär mahnt aber auch und blickt aufs Restprogramm: „Unser nächster Gegner Breitenbrunn ist in der Formtabelle Erster, die sind gut drauf. Thalmassing wird auch kein einfaches Auswärtsspiel. Viehhausen schwächelt aktuell zwar etwas, sie sind aber nicht schlecht und haben uns im Hinspiel sieben Tore eingeschenkt. Gegen Töging haben wir uns im Hinspiel auch schwergetan, haben den Kampf angenommen.“ Peter: „Wir müssen aufschauen, dass wir vor allem daheim punkten können.“ Zwischendrin am 30. April steht das Endspiel im Kreispokal auf der Agenda. Gegen Ligakonkurrent SV Schwarzhofen genießt Schwarzenfeld Heimrecht. „Klar würden wir gern den Pokal holen“, meint Peter, wenngleich der Fokus auf dem Bezirksliga-Erhalt liegt.

Freude machen die Youngsters im Kader. Im Abstiegskampf greift der FCS auch auf den eigenen Nachwuchs zurück. Mehrere Noch-A-Jugendliche schnupperten unter Coach Meßmann bereits Bezirksliga-Luft. Fabian Keckstein und Dardan Berisha – er hat sogar noch ein U19-Jahr vor sich – sind da zu nennen. „Beide sind seit der F-Jugend im Verein und machen sich gut“, lobt der Spartenleiter. Seine offiziell erste Herrensaison absolviert Patrick Schäfer. Der junge Allrounder, vor ein paar Tagen 20 Jahre alt geworden, „spielt jedes Spiel und ist variabel einsetzbar. Ob Sechser, Außenverteidiger, links vorne oder Zehner, er funktioniert auf jeder Position.“ Peter freut sich schon auf den nächsten Schwung an Spielertalenten: „Es kommen weitere A-Jugendliche raus. Diesen Sommer sind es vier.“

Egal wie die laufende Saison endet: Auch in der kommenden Spielzeit zeichnet Mathias Meßmann als Cheftrainer verantwortlich. Das Schwarzenfelder Spielerurgestein, das inzwischen seine aktive Karriere beendet hat, sprang schon in der Vergangenheit mehrmals in die Bresche. Unmittelbar vor der Winterpause übernahm der 35-Jährige das Amt vom entlassenden Alexander Hadasch. „Wir sind voll zufrieden mit ihm und seiner Arbeit. Er bleibt über die Saison hinaus Trainer. Das wurde von Haus aus so ausgemacht. Ohnehin mag ich es nicht, wenn jemand als eine Art Notnagel übernimmt. Deswegen haben wir eine langfristige Zusammenarbeit kommuniziert“, erklärt Florian Peter, der auch schon zwei Sommer-Neuzugänge fixiert hat.