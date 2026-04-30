Schwarzenfeld demütigt Titelverteidiger – Klare Sache für Wenzenbach Meßmann-Truppe landet gegen Schwarzhofen einen Coup +++ Beratzhausen kämpft, zieht aber klar den Kürzeren von Florian Würthele · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser

Hoch den Pott: Kapitän Andreas Pegoretti und der SV Wenzenbach sind Pokalsieger im Kreis Regensburg. – Foto: Florian Würthele

Zwei der drei Kreispokal-Sieger in der Oberpfalz sind gekürt! Der SV Wenzenbach und der 1. FC Schwarzenfeld stemmten am Donnerstagabend den Pokal in die Höhe. Beide Mannschaften triumphierten im Endspiel jeweils satt mit 4:0. Während der Wenzenbacher Sieg gegen den TSV Beratzhausen kaum jemanden überraschte, sorgte Schwarzenfeld für einen waschechten Coup. Die Meßmann-Elf zwang Titelverteidiger und Bezirksliga-Konkurrent SV Schwarzhofen in die Knie. Und das klar und deutlich.



Die frischgekürten Kreispokalsieger dürfen nun auf einen großen Gegner hoffen in der ersten Runde des Bayerischen Toto-Pokals. Unter anderem die Drittligisten 1860 München und Jahn Regensburg winken. Die entsprechende Auslosung findet im Juni in der Spielbank Bad Kötzting statt. Zudem dürfen sich beide Vereine über 1.000 Euro Siegesprämie freuen.



Am Ende war's der erwartete Favoritensieg im Regensburger Pokalfinale. Und der war auch hochverdient. Vor 320 Zuschauern in Thalmassing war Landesliga-Anwärter SV Wenzenbach klar Chef im Ring. Die Mannen von Trainer Günter Brandl verzeichneten über die gesamte Spieldauer mehr Spielanteile. Beratzhausen strahlte – abgesehen von ein paar Eckbällen – kaum Torgefahr aus. Aber: Kämpferisch hielt der Kreisligist mit allen Mitteln dagegen, und hielt das Spiel bis zur Stunden-Marke offen. Bis dahin stand es nach einem Treffer von Justin Meyer (26.), der von der Strafraumkante platziert einschoss, nur 1:0 zugunsten des SVW. Dann aber zog der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd die Zügel an und machte binnen zehn Minuten alles klar. Alex Freitag (59./nach einem Querpass von links), Gabriel Novakovic (64./in Folge einer Freitag-Ecke) und Nico Sturm (67./feine Einzelleistung) stellten uneinholbar auf 4:0. Damit war Beratzhausen der Zahn gezogen.







Klare Sache auch im Schwarzenfelder Sportpark, wo der heimische 1. FC den Titelverteidiger SV Schwarzhofen überraschend deutlich in die Schranken wies. Und sich verdientermaßen zum neuen Pokal-Champion des Spielkreises Cham/Schwandorf kürte. Das Team von Coach Mathias Meßmann war von Anfang an die griffigere Mannschaft. Zudem war die Effizienz ausschlaggebend. Ilyes Ghermoul (7., 55.) und Florian Schlagenhaufer (32., 72.) schnürten jeweils einen Doppelpack. Die Tore waren teils wirklich schön herausgespielt. Was aus Schwarzhofener Sicht zu diesem gebrauchten Abend passte: Kapitän Bastian Graf scheiterte Mitte der zweiten Hälfte beim Stand von 3:0 vom Elfmeterpunkt am stark haltenden Schwarzenfeld-Keeper Stefan Seitz. Knapp 300 Zuschauer bildeten einen würdigen Rahmen. SVS-Trainer Adi Götz sprach nachher von einem „gebrauchten Tag, an dem eigentlich nichts zusammenläuft. Zum allerschlechtesten Zeitpunkt haben wir die mit Abstand schlechteste Leistung in diesem Jahr gezeigt. Wir kamen zu keiner Phase ins Spiel. Hohe Fehlpassquote, viele individuelle Fehler. Unterm Strich ein verdienter Sieg für Schwarzenfeld, bei denen jeder Schuss ein Treffer war. Wir hätten heute noch drei Stunden spielen können und hätten kein Tor geschossen. Wir werden versuchen, wieder alle Köpfe hochzubringen. Am Sonntag geht's in der Liga weiter“, fiel Götz' ernüchterndes Fazit aus. „Der Jubel war natürlich groß. Wir haben den Heimvorteil genutzt und absolut souverän gewonnen. Von vorne bis hinten hat alles gepasst. Den Sieg haben wir uns absolut verdient“, jubelte auf der Gegenseite Schwarzenfeld-Coach Mathias Meßmann. „Jetzt hoffen wir auf einen großen Gegner im Verbandspokal.“