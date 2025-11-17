 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Das Vorstandsteam des Bahlinger SC
Das Vorstandsteam des Bahlinger SC – Foto: Christiane Franz

"Schwarze Null" beim Regionalligisten Bahlinger SC

Walter Adam als Nachfolger von Bernhard Wiesler zum Vorstand Sport gewählt

Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag in der Vereinsgaststätte Ponderosa hat sich der Kernvorstand des Bahlinger SC auf einigen Positionen neu aufgestellt.

Hinter dem Vorsitzenden Dieter Bühler und seinem Stellvertreter August Zügel wurde Walter Adam als Nachfolger von Bernhard Wiesler zum Vorstand Sport gewählt. Dirk Giessler übernimmt den Posten des Marketingvorstands von David Guy, Simon Zügel den Vorstand Sponsoring von August Zügel. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.

Matthias Kaufhold (BZ)Autor