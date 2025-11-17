Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Vorstandsteam des Bahlinger SC – Foto: Christiane Franz
"Schwarze Null" beim Regionalligisten Bahlinger SC
Walter Adam als Nachfolger von Bernhard Wiesler zum Vorstand Sport gewählt
Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag in der Vereinsgaststätte Ponderosa hat sich der Kernvorstand des Bahlinger SC auf einigen Positionen neu aufgestellt.
Hinter dem Vorsitzenden Dieter Bühler und seinem Stellvertreter August Zügel wurde Walter Adam als Nachfolger von Bernhard Wiesler zum Vorstand Sport gewählt. Dirk Giessler übernimmt den Posten des Marketingvorstands von David Guy, Simon Zügel den Vorstand Sponsoring von August Zügel. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.