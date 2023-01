Schwarze Laber verpasst Finaleinzug in den Bezirksmeisterschaften

Manchmal gehört auch ein wenig Glück dazu und das hätte der C-Jugend von der JFG Schwarze Laber gebraucht um eine großartige Turnierleistung in den Bezirksmeisterschaften zu krönen. Die C Jugend startet sehr gut in die Hallenbezirksmeisterschaften und schlugen gleich als erster den späteren Turniersieger Spvgg. Weiden mit 1:0.



Als Gruppenerster hat sich die JFG Schwarze Laber souverän den ersten Tabellenplatz in der Gruppe geholt und das bedeutete auch den Halbfinaleinzug.



Als Kreisligamannschaft war die Truppe von Lothar Raba und Wolfgang Lassleben den Mannschaften ebenbürtig die meist in der Bezirksoberliga oder Landesliga spielten. Deshalb war es mehr als überraschend das die C-Jugend der JFG Schwarze Laber hier absolut verdient den Gruppensieg holte.