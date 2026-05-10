Schwarze Laber schreibt Vereinsgeschichte: Aufstieg in die Landesliga

Lupburg. Die JFG Schwarze Laber hat Vereinsgeschichte geschrieben: Die U19 gewann ihr Heimspiel gegen den SV 08 Auerbach eindrucksvoll mit 10:2 und machte damit den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga perfekt.
Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse am Sportplatz am Reiselberg in Lupburg zeigte die Mannschaft von Beginn an eine hochkonzentrierte und entschlossene Leistung. Zahlreiche Eltern, Vereinsvertreter, Jugendspieler, Unterstützer und Fußballfreunde aus der Region sorgten für eine besondere Atmosphäre und feuerten die Mannschaft lautstark an. Aus dem Spiel wurde ein echtes Fußballfest.
Bereits vor dem Anpfiff erhielt die Partie einen würdigen Rahmen. Bezirksjugendleiter Heinz Zach übergab der JFG Schwarze Laber offiziell die Meistertafel zur U19-Bezirksmeisterschaft 2025/2026 im Bezirk Oberpfalz. Die Tafel ist von BFV-Präsident Dr. Christoph Kern unterschrieben und steht sinnbildlich für eine außergewöhnliche Saison der JFG-U19.
Der sportliche Höhepunkt folgte anschließend auf dem Platz. Die Mannschaft trat geschlossen, zielstrebig und mit großer Spielfreude auf. Mit dem klaren 10:2-Erfolg gegen den SV 08 Auerbach setzte die U19 ein deutliches Ausrufezeichen und belohnte sich für eine herausragende Saison mit dem historischen Aufstieg in die Landesliga.
Trainer Gerhard Mulzer vom Stammverein SV Lupburg zeigte sich nach dem Spiel stolz auf seine Mannschaft:
„Die Jungs haben sich diesen Erfolg über die gesamte Saison hart erarbeitet. Sie haben viel investiert, regelmäßig trainiert, Rückschläge angenommen und sind als Mannschaft immer enger zusammengewachsen. Heute hat man gesehen, wie viel Qualität, Wille und Zusammenhalt in dieser Gruppe steckt.“
Auch Trainer Christian Tischler vom Stammverein TSV Beratzhausen hob die Entwicklung der Spieler hervor:
„Das war heute nicht nur ein hoher Sieg, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung. Viele Spieler haben in den letzten Jahren zusätzliche Wege über Stützpunkt, Regionalauswahl oder Perspektivkader mitgenommen. Entscheidend war aber, dass sie heute als Team aufgetreten sind. Dieser Aufstieg ist absolut verdient.“
Der Erfolg ist nicht nur das Ergebnis eines einzelnen Spiels, sondern das Resultat jahrelanger Arbeit vieler Beteiligter. Die Spieler haben über die gesamte Saison hinweg enorm viel investiert, zusätzliche Trainingseinheiten absolviert, Belastungen angenommen und immer wieder gezeigt, dass sie bereit sind, für ihr Ziel an ihre Grenzen zu gehen. Auch Trainer, Vereinsvorstände, Betreuer und Eltern haben diesen Weg mit großem Einsatz begleitet.
Organisation, Fahrten, Trainingsbetrieb, Spielbetrieb, Abstimmungen zwischen den Stammvereinen und unzählige ehrenamtliche Stunden im Hintergrund waren notwendig, um diesen Erfolg möglich zu machen. Gerade in einer Saison mit vielen sportlichen und organisatorischen Herausforderungen zeigte sich, wie stark und belastbar die gesamte JFG-Gemeinschaft ist. Nicht selten kamen Spieler, Trainer, Verantwortliche und Eltern an ihre Grenzen. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass sich dieser enorme Aufwand ausgezahlt hat.
Mario Lipperer, 1. Vorstand der JFG Schwarze Laber und Vertreter des Stammvereins SV Hörmannsdorf, ordnete den Aufstieg entsprechend ein:
„Dieser Aufstieg ist ein Meilenstein für unsere JFG und für die gesamte Region. Er zeigt, was möglich ist, wenn Spieler, Trainer, Eltern, Vereinsvorstände und Stammvereine gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Hinter diesem Erfolg stehen sehr viele Menschen, die Zeit, Kraft und Herzblut investiert haben. Die Landesliga ist für uns ein historischer Schritt und zugleich eine große Verantwortung.“
Auch Jörg Fischbach, 3. Vorstand der JFG Schwarze Laber, betonte die Bedeutung für die gesamte Vereinsgemeinschaft:
„Heute hat man gesehen, was diese JFG ausmacht. Die vielen Zuschauer, die Unterstützung am Platz und die Freude nach dem Spiel zeigen, dass dieser Erfolg nicht nur der Mannschaft gehört. Er gehört allen, die in den letzten Jahren an diese Jugendarbeit geglaubt und sie mitgetragen haben.“
Die JFG Schwarze Laber bündelt die Kräfte ihrer Stammvereine und bietet talentierten Spielern aus der Region eine leistungsorientierte Ausbildung, ohne den Bezug zu ihren Heimatvereinen zu verlieren. Der erstmalige Aufstieg einer U19-Mannschaft in die Landesliga ist deshalb nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch eine starke Bestätigung der Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre.
Rund um das Spiel war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Mit Gegrilltem, Getränken und einer hervorragenden Stimmung wurde der Spieltag zu einem besonderen Erlebnis für Spieler, Familien, Verantwortliche und Zuschauer.
Trotz des bereits erreichten großen Erfolgs ist die Saison noch nicht abgeschlossen. Das letzte Saisonspiel bestreitet die U19 der JFG Schwarze Laber kommende Woche gegen die JFG Lamer Winkel. Dort will die Mannschaft ihre starke Saison noch einmal mit einer konzentrierten Leistung abschließen.
JFG Schwarze Laber – SV 08 Auerbach 10:2
U19-Bezirksmeister Oberpfalz 2025/2026
Aufstieg in die Landesliga
Letztes Saisonspiel: kommende Woche gegen die JFG Lamer Winkel
Über die JFG Schwarze Laber:
Die JFG Schwarze Laber e. V. ist eine Junioren-Förder-Gemeinschaft der Stammvereine TV 1899 Parsberg, TSV Beratzhausen, SV Lupburg, TSV Hohenfels, SV Hörmannsdorf und DJK-SV Oberpfraundorf.
Ziel der JFG ist es, den Jugendlichen der angeschlossenen Stammvereine einen leistungsbezogenen Jugendspielbetrieb zu ermöglichen und talentierte Spieler aus der Region alters- und leistungsgerecht zu fördern. Die JFG ergänzt damit die Nachwuchsarbeit der Stammvereine und schafft für leistungswillige Spieler eine sportliche Perspektive im regionalen Umfeld.
Dabei steht neben der fußballerischen Entwicklung auch die persönliche und soziale Entwicklung der Jugendlichen im Mittelpunkt. Die Spieler sollen in einem strukturierten Trainings- und Spielbetrieb gefördert werden, ohne den Bezug zu ihren Heimatvereinen oder zur Region zu verlieren.