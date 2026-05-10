Schwarze Laber schreibt Vereinsgeschichte: Aufstieg in die Landesliga von Mario Lipperer · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

Lupburg. Die JFG Schwarze Laber hat Vereinsgeschichte geschrieben: Die U19 gewann ihr Heimspiel gegen den SV 08 Auerbach eindrucksvoll mit 10:2 und machte damit den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga perfekt. Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse am Sportplatz am Reiselberg in Lupburg zeigte die Mannschaft von Beginn an eine hochkonzentrierte und entschlossene Leistung. Zahlreiche Eltern, Vereinsvertreter, Jugendspieler, Unterstützer und Fußballfreunde aus der Region sorgten für eine besondere Atmosphäre und feuerten die Mannschaft lautstark an. Aus dem Spiel wurde ein echtes Fußballfest.

Bereits vor dem Anpfiff erhielt die Partie einen würdigen Rahmen. Bezirksjugendleiter Heinz Zach übergab der JFG Schwarze Laber offiziell die Meistertafel zur U19-Bezirksmeisterschaft 2025/2026 im Bezirk Oberpfalz. Die Tafel ist von BFV-Präsident Dr. Christoph Kern unterschrieben und steht sinnbildlich für eine außergewöhnliche Saison der JFG-U19.

Der sportliche Höhepunkt folgte anschließend auf dem Platz. Die Mannschaft trat geschlossen, zielstrebig und mit großer Spielfreude auf. Mit dem klaren 10:2-Erfolg gegen den SV 08 Auerbach setzte die U19 ein deutliches Ausrufezeichen und belohnte sich für eine herausragende Saison mit dem historischen Aufstieg in die Landesliga. Trainer Gerhard Mulzer vom Stammverein SV Lupburg zeigte sich nach dem Spiel stolz auf seine Mannschaft:

„Die Jungs haben sich diesen Erfolg über die gesamte Saison hart erarbeitet. Sie haben viel investiert, regelmäßig trainiert, Rückschläge angenommen und sind als Mannschaft immer enger zusammengewachsen. Heute hat man gesehen, wie viel Qualität, Wille und Zusammenhalt in dieser Gruppe steckt.“ Auch Trainer Christian Tischler vom Stammverein TSV Beratzhausen hob die Entwicklung der Spieler hervor:

„Das war heute nicht nur ein hoher Sieg, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung. Viele Spieler haben in den letzten Jahren zusätzliche Wege über Stützpunkt, Regionalauswahl oder Perspektivkader mitgenommen. Entscheidend war aber, dass sie heute als Team aufgetreten sind. Dieser Aufstieg ist absolut verdient.“ Der Erfolg ist nicht nur das Ergebnis eines einzelnen Spiels, sondern das Resultat jahrelanger Arbeit vieler Beteiligter. Die Spieler haben über die gesamte Saison hinweg enorm viel investiert, zusätzliche Trainingseinheiten absolviert, Belastungen angenommen und immer wieder gezeigt, dass sie bereit sind, für ihr Ziel an ihre Grenzen zu gehen. Auch Trainer, Vereinsvorstände, Betreuer und Eltern haben diesen Weg mit großem Einsatz begleitet.