Schwarze Laber: Mit Top-Trainerteams und klarem Entwicklungskonzept

Mit einem starken, breit aufgestellten Trainerteam und einem klaren sportlichen Konzept geht der Verein ambitioniert in die kommende Spielzeit.

In der D-, C- und B-Jugend ist die JFG in der Bezirksoberliga vertreten – einem der höchsten Wettbewerbsniveaus im Jugendfußball der Region. Dies unterstreicht den sportlichen Anspruch und die Qualität der Ausbildung.