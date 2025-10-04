Schwarze Laber mit Rekord-Trainerteam und moderner DFB-Philosophie

Mit über 30 qualifizierten Trainerinnen und Trainern startet die JFG Schwarze Laber in die Saison 2025/26 so stark wie nie zuvor.
In fast jeder Mannschaft stehen inzwischen drei Trainer an der Seitenlinie – ein außergewöhnliches Niveau im Jugendfußball der Region und ein klares Zeichen für nachhaltige Vereinsentwicklung.
Neben zahlreichen lizenzierten Trainern aus den Stammvereinen gehören inzwischen auch Coaches aus den USA und Frankreich zum Team. Sie bringen Erfahrung aus College- und Nachwuchsleistungszentren mit und sorgen für neue Impulse in Trainingsqualität, Spielverständnis und Athletik.
So vereint die JFG regionale Verwurzelung mit internationalem Know-how und modernen Trainingsmethoden.
In den leistungsorientierten Mannschaften der A-, B-, C- und D-Jugend wird zudem versucht, die aktuelle DFB-Trainingsphilosophie nach Hannes Wolf umzusetzen.
Spielfreude, Entscheidungsverhalten und Eigenverantwortung stehen dabei im Mittelpunkt – Werte, die junge Spielerinnen und Spieler nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich weiterbringen.
Auch im Bereich der Talentförderung zeigt sich die Entwicklung:
Ein Spieler der JFG wurde bereits in eine Regionalauswahl berufen, weitere stehen bei den DFB-Stützpunkten im Fokus der Sichtung.
Das belegt die Qualität der Ausbildung und die gute Zusammenarbeit zwischen Trainern, Vereinen und Eltern.
„Wir sind stolz auf diese Entwicklung, weil wir Qualität, Vielfalt und Leidenschaft vereinen. Unsere Kinder profitieren enorm von der internationalen Erfahrung und der modernen Trainingsphilosophie, die wir vermitteln“, erklärt Mario Lipperer, 2. Vorstand, der maßgeblich an der positiven Vereinsentwicklung der letzten Jahre beteiligt war.
Auch Rüdiger Bauer, sportlicher Koordinator, lobt den Einsatz aller Beteiligten:
„Das war ein großer Kraftakt. Wir haben Strukturen geschaffen, die professionelles Arbeiten ermöglichen – Trainer, die sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Diese Basis trägt jetzt sichtbar Früchte.“
Mit internationaler Erfahrung, moderner DFB-Methodik und regionaler Stärke setzt die JFG Schwarze Laber neue Maßstäbe in der Jugendarbeit – und zeigt, dass professioneller Fußball auch im ländlichen Raum erfolgreich gelebt werden kann.
Über die JFG Schwarze Laber e.V.
Die Jugendfördergemeinschaft JFG Schwarze Laber vereint die Nachwuchsarbeit der Vereine
TV 1899 Parsberg, TSV Beratzhausen, SV Lupburg, TSV Hohenfels, SV Hörmannsdorf und DJK-SV Oberpfraundorf.
Ziel ist die nachhaltige Förderung junger Fußballerinnen und Fußballer, die Entwicklung von Talenten bis in Auswahlmannschaften und die Stärkung des Jugendfußballs in der gesamten Region.