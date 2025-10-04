Schwarze Laber mit Rekord-Trainerteam und moderner DFB-Philosophie

Mit über 30 qualifizierten Trainerinnen und Trainern startet die JFG Schwarze Laber in die Saison 2025/26 so stark wie nie zuvor.

In fast jeder Mannschaft stehen inzwischen drei Trainer an der Seitenlinie – ein außergewöhnliches Niveau im Jugendfußball der Region und ein klares Zeichen für nachhaltige Vereinsentwicklung. Neben zahlreichen lizenzierten Trainern aus den Stammvereinen gehören inzwischen auch Coaches aus den USA und Frankreich zum Team. Sie bringen Erfahrung aus College- und Nachwuchsleistungszentren mit und sorgen für neue Impulse in Trainingsqualität, Spielverständnis und Athletik.

So vereint die JFG regionale Verwurzelung mit internationalem Know-how und modernen Trainingsmethoden.

In den leistungsorientierten Mannschaften der A-, B-, C- und D-Jugend wird zudem versucht, die aktuelle DFB-Trainingsphilosophie nach Hannes Wolf umzusetzen.

Spielfreude, Entscheidungsverhalten und Eigenverantwortung stehen dabei im Mittelpunkt – Werte, die junge Spielerinnen und Spieler nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich weiterbringen. Auch im Bereich der Talentförderung zeigt sich die Entwicklung:

Ein Spieler der JFG wurde bereits in eine Regionalauswahl berufen, weitere stehen bei den DFB-Stützpunkten im Fokus der Sichtung.

Das belegt die Qualität der Ausbildung und die gute Zusammenarbeit zwischen Trainern, Vereinen und Eltern.