Schwarze Laber krönt sich zur Meistermannschaft der C-Juniorinnen

Die C-Juniorinnen der JFG Schwarze Laber haben sich in der Frühjahrsrunde 2025 (Norweger Modell O7) eindrucksvoll die Meisterschaft gesichert. In einer kompakten, leistungsstarken Liga präsentierte sich die Mannschaft über Wochen hinweg als spielerisch dominantes, taktisch gefestigtes und mental reifes Team. Die Grundlage legten die Trainer Thomas Hartl und Bernhard Landfried mit klarer Struktur im Training, gezielter Positionsarbeit und einer geschlossenen Mannschaftsführung. Besonders bemerkenswert: Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle über weite Strecken der Runde – darunter Stammkräfte in Abwehr und Mittelfeld – hielt die Mannschaft konstant ihr Niveau. Spielerinnen rückten flexibel auf ungewohnten Positionen ein, jüngere Jahrgänge wurden integriert, und das Team wuchs als Einheit noch enger zusammen.

In der entscheidenden Phase der Meisterschaft ließ die Mannschaft keinen Zweifel an ihrem Titelanspruch: Einem 7:1-Erfolg folgten ein 10:2-Auswärtssieg, ein furioses 21:1 und ein souveränes 9:0 – vier Siege, die für sich sprechen. Die C-Juniorinnen dominierten mit klarem Ballbesitzspiel, druckvollen Angriffen und einer bemerkenswert stabilen Abwehrarbeit. Maßgeblich zum Titel trug die herausragende Offensivleistung der Mannschaft bei – mit über 40 erzielten Toren allein in diesen vier Partien.