Schwarzach fordert Niederalteich - Verfolgerduell in Straubing 16. Spieltag: Traditionsduell Zwiesel vs. Plattling +++ Degernbach nach Bonakis-Schock gegen punktgleiches Neuhausen gefordert

Nach dem Last-Minute-Drama in Lindberg kann die SpVgg Niederalteich am letzten regulären Spieltag des Jahres mit einem Sieg am Sonntag über den SV Schwarzach die Wintermeisterschaft perfekt machen. Einzig Landkreisrivale SV Auerbach, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, könnte der Stadler-Elf Platz eins in diesem Jahr noch streitig machen. Dazu braucht der Rangdritte jedoch einen Sieg im Verfolgerduell beim Vierten DJK SB Straubing. Der aktuelle Zweite Lindberg muss beim ASV Steinach Farbe bekennen. Bereits am Samstag treffen mit dem SC Zwiesel und der SpVgg Plattling die zwei wohl klangvollsten Namen der Liga aufeinander, die jedoch beide den Erwartungen gewaltig hinterher hinken. Richtungsweisende Kellerduelle zwischen jeweils punktgleichen Teams gehen in Kirchberg (gegen Geiersthal) sowie Degernbach (gegen Neuhausen) über die Bühne. Schlusslicht SV Motzing reist indes als klarer Außenseiter zum zuletzt enttäuschenden SV Winzer.

Andreas Wagner (Trainer SC Zwiesel): "Plattling hat eine in der Offensive sehr stark besetzte Truppe, die bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Wir sind in der Außenseiterrolle, wollen den Favoriten aber ärgern. Punktezuwachs würde uns natürlich sehr, sehr gut tun und wir werden alles dafür tun, um nicht leer auszugehen."

Karl Prebeck (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Die drei Punkte gegen Motzing waren mehr als verdient, leider haben wir es versäumt mehr Tore zu erzielen. Im letzten Spiel des Jahres müssen wir jetzt in Zwiesel ran, was mehr als schwierig wird. Im Moment haben wir einige angeschlagene Spieler und wir wissen noch nicht wie das am Samstag aussehen wird. Natürlich möchten wir aber im letzten Spiel noch punkten und dann gehen wir in die Pause. Zum Personal kann ich Stand jetzt noch gar nichts sagen."



Tobias Jakob (Abteilungsleiter SpVgg Niederalteich): "Das Spiel in Lindberg war ein echtes Highlight. Sieht man den Spielverlauf, dann war der Punkt für uns etwas glücklich. Man kann sagen, dass wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Zum Jahresabschluss wollen wir nun zuhause gegen Schwarzach nochmal dreifach punkten. Ich fordere von jedem nochmal die vollste Konzentration und den unbedingten Siegeswillen." Personalien: Definitiv ausfallen wird nach wie vor Luca Kapfenberger. Hinter den Einsätzen einiger Spieler stehen noch Fragezeichen.

Thomas Gegenfurtner (Trainer SV Schwarzach): "Leider haben wir gegen Kirchberg einen sicher geglaubten Sieg kurz vor Schluss aus der Hand gegeben und wir konnten uns wieder nicht großartig von den hinteren Plätzen lösen. Im letzten Spiel gegen Niederalteich können wir nur überraschen. Wir haben haben schon des Öfteren bewiesen, dass wir gerade gegen haushohe Favoriten eine Topleistung abrufen können. Und genau das wollen wir versuchen, um vielleicht etwas Zählbares mitzunehmen." Personalien: Fehlen werden die verletzten Jonas Wintermeier und Simon Kopp. Hinter den angeschlagenen Sebastian Hauner und Lukas Wintermeier steht noch ein dickes Fragezeichen.



Daniel Färber (Trainer ASV Steinach): "Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Zwiesel wollen wir gegen Lindberg nochmal ein Erfolgserlebnis einfahren. Die gesamte Vorrunde war eine Berg- und Talfahrt. Es wird Zeit, dass wir in den Winter kommen und uns neu sortieren. Die Qualität meiner Mannschaft ist unbestritten, aber diese muss in einer sehr ausgeglichenen Liga auch Woche für Woche auf den Platz gebracht werden, ansonsten wird es am Ende eng mit dem Klassenerhalt." Personalien: Die Einsätze einiger angeschlagener Spieler entscheiden sich erst kurzfristig.

Dominik Wagner (Co-Trainer TSV Lindberg): "Im vergangenen Heimspiel vor Traumkulisse können wir uns nichts vorwerfen lassen. Im letzten Match vor der Winterpause in Steinach müssen wir nochmal alles geben. Der ASV ist eine kampfstarke Mannschaft und wird uns auf seinem heimischen Platz nichts schenken. Wir wollen mit Zusammenhalt und einer geschlossenen Mannschaftsleistung um die Punkte ringen. Hoffentlich können die TSV-Fans vor dem Winter noch einmal jubeln."



Volker Oßwald (Trainer DJK SB Straubing): "Leider mussten wir am vergangenen Wochenende ohne Punkte aus Geiersthal zurückkehren, obwohl wir meiner Meinung nach mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Jetzt heißt es zum Abschluss nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, denn mit Auerbach erwartet uns wieder eine körperlich sehr robuste und zielstrebige Mannschaft, die nicht umsonst ganz oben in der Tabelle steht."

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Durch den wichtigen Heimsieg letzte Woche konnten wir den erhofften Anschluss nach oben halten, was wir auch gerne zum Jahresabschluss weiterhin schaffen würden. Jedoch erwartet uns mit dem Auswärtsspiel bei der DJK ein Gegner, der das gleiche Vorhaben haben wird. In der Vorrunde konnten wir sie nur durch eine enorme Leistungssteigerung besiegen, was uns zeigt, welch schweres Spiel uns dort erwartet. Hier werden wir wieder über uns hinauswachsen müssen. Vor allem wird es wichtig sein, im Abwehrbereich kompakt zu stehen, sonst haben wir gegen die gute Offensive der DJK keine Chance. Aber ich glaube die Jungs wissen um ihre Chance und werden wieder alles geben. Leider hat sich im letzten Spiel unser Freund Billy Bonakis schwer verletzt, was uns allen vom SV Auerbach sehr, sehr leid tut. Hiermit wollen wir ihm noch die besten Genesungswünsche senden." Personalien: Fehlen werden die verletzten Florian Behammer, Julian Weber und Matthias Scharnagl.



Der SV Auerbach um Andreas Jessberger will im Verfolgerduell bei der DJK SB Straubing punkten. – Foto: Stefan Ritzinger





Christian Geier (Abteilungsleiter SV Winzer): "Das Beste am Spiel am vergangenen Sonntag ist noch das Ergebnis. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Wir werden diese Woche ein paar Dinge ansprechen müssen. Gegen Motzing müssen wir eine andere Leistung zeigen, sonst stehen wir erneut ohne Punkte da." Personalien: Die Verletztenliste bleibt wie in der Vorwoche.

Markus Heigl (Sportlicher Leiter SV Motzing): "Bei der Niederlage in Plattling waren wir leider chancenlos und mit dem 1:3 noch gut bedient. Nun steht mit dem Gastspiel in Winzer nochmal ein enorm wichtiges Spiel vor der Tür.Wir wollen nochmal alle Kräfte mobilisieren und in Winzer punkten, um in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen zu überwintern und uns für das Frühjahr noch die Chance auf den Klassenverbleib zu erhalten." Personalien: Das Schlusslicht kommt kurz vor der Winterpause auf dem Zahnfleisch daher. Hinter einigen Einsätzen steht ein dickes Fragezeichen und somit entscheidet sich der Kader erst kurzfristig.



Alois Kronschnabl und Andreas Winter (Spielertrainer SV Kirchberg im Wald): "Mit dem Punkt in Schwarzach geben wir uns nicht zufrieden. Wir hängen in der Tabelle hinten drin und müssen jetzt Gas geben. Die erste halbe Stunde war nicht schlecht und wir hatten wieder mehr Abschlüsse, aber wir haben immer noch Probleme die Chancen zu verwerten und waren einfach zu ungefährlich. Geiersthal ist ein direkter Konkurrent, den es auf heimischen Rasen zu schlagen gilt. Für uns ist es ein Sechs-Punkte-Spiel." Personalien: Der Kader bleibt voraussichtlich unverändert.

Reinhard Hack (Betreuer SV Geiersthal): "Dank einer vor allem kämpferisch starken Vorstellung konnten wir gegen Straubing einen enorm wichtigen Heimdreier feiern. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass der Siegtreffer in Unterzahl erzielt wurde und das Ergebnis bis zum Spielende verteidigt werden konnte. Die gesamte Truppe hat sich für ihren enormen Siegeswillen ein großes Lob verdient. Da gegen Kirchberg im letzten Spiel vor der Winterpause einige Spieler nicht zur Verfügung stehen, muss der Trainer erneut stark improvisieren. Trotz der schwierigen Personalsituation wollen wir uns erneut gut präsentieren und Zählbares aus Kirchberg mitnehmen."