Schwarz-Weisser Pokal-Wahnsinn: 4:0, 6:5 und am Ende 7:5

Wiesbaden. Packender Pokalfight auf der Rheinhöhen-Anlage, wo A-Ligist Schwarz-Weiß durch ein 7:5 über die Kreisoberliga-Formation des TuS Medenbach das Weiterkommen feiern durfte. Gruppenligist SV Niedernhausen, zuletzt in der Liga mit drei Niederlagen, legte den Schalter beim starken Kreisoberligisten FV Delkenheim um, gewann nach kompaktem Auftritt 4:2. Während der FC Naurod bei B-Ligist SC Kohlheck, der sich teuer verkaufte, seiner Favoritenrolle gerecht wurde.

Schwarz-Weiß - TuS Medenbach 7:5 (5:2). - Im Regen der ersten Halbzeit spielten sich die Gastgeber in einen Flow. Alle voran Mittelfeld-Achter Nico Knörzer, der als Dreifach-Torschütze brillierte, zudem noch einen Treffer vorbereitete. Doch entscheidend war der Teamspirit. Der war besonders gefragt, als Medenbach in der Endphase nach 4:0 und 5:2-Zwischenstand auf 6:5 stellte. Und Schwarz-Weiß, statt den Ausgleich zu kassieren, noch die Power hatte, mit dem 7:5 zu antworten. Kabba Gassama (Elfmeter), Basiru Gassama, Lennart Rossmann und Simon Schulz steuerten die übrigen Treffer bei. Für Medenbach trafen Marco Cece (2), Tim Schaus, Sven Weber und Benjamin Garnell. "Jetzt freuen wir uns auf das nächste Highlight gegen die Spvgg. Sonnenberg", jubelte Schwarz-Weiß-Coach Florian Schuchardt.

FV Delkenheim - SV Niedernhausen 2:4 (1:3). - Nach dem 6:0 in Bleidenstadt hatte es für den SVN drei Gruppenliga-Pleiten gesetzt. In Delkenheim legte das Team jetzt einen starken Auftritt hin. "Wir haben relativ sicher das Geschehen bestimmt", attestierte Sportchef Stephan Mohr einen souveränen Auftritt. Max Schwerdt traf zum 0:1, David Perez de Los Santos erhöhte, ehe Ziyavene Malungu verkürzte und de Los Santos zum Pausenstand zuschlug. Das 4:1 von Alvin Mehra, ebenso wie Danylo Shelikhov ein aus der eigenen Zweiten eingebauter Spieler, brachte die Vorentscheidung. Tobias Beck hatte mit dem 2:4 das letzte Wort. Ein Erfolg, der Niedernhausen mit Blick auf das Liga-Schlüsselspiel gegen die Spvgg. Eltville (So., 15 Uhr) Auftrieb verleiht, während es für den FV Delkenheim mit dem Kreisoberliga-Duell bei Kastel 06 (So., 15.30 Uhr) weitergeht.

SC Kohlheck - FC Naurod 1:4 (0:0). - B-Ligist SCK hielt gegen den langjährigen Kreisoberliga-Gefährten lange gut mit, schnupperte bei der Riesenchance aus kurzer Distanz sogar am 1:1-Ausgleich, bevor Naurod im Gegenzug auf 2:0 stellte. Lio Erhard, Niklas Bierke, Finn Ole Walther und Johannes Kopfinger trafen für den FCN. Moritz Thrun war für die Kohlhecker erfolgreich, die aus der Partie viel Positives schöpfen. Am Ende siegte der Favorit verdient, aber "mit etwas Fortune" wäre vielleicht etwas möglich gewesen, so SCK-Fußballchef Stefan Weigl.