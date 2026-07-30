Schwarz-Weiss Spandau trifft Trainer-Entscheidung

Mit Bahadir Dilsiz verpflichtet SW Spandau einen Trainer, der im Besitz der DFB-B+-Lizenz ist und zuletzt beim SV Alemannia 90 tätig war. Die Verantwortlichen erhoffen sich, mit ihm neue Impulse für die kommende Spielzeit zu setzen und die positive Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben.

Der neue Cheftrainer von SW Spandau heißt Bahadir Dilsiz. Das bestätigte der sportliche Leiter Idris Turan gegenüber FuPa Berlin. Unterstützt wird Dilsiz künftig von Co-Trainer Ahmed Ezelsoy (A-Lizenz)

Marco Jahn verlässt die Spandauer nach vier Jahren

Ein Trainerwechsel war notwendig geworden, nachdem der langjährige Coach Marco Jahn seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte. Nach mehreren Jahren an der Seitenlinie von SW Spandau wechselt Jahn zum Spandauer Fußball Club Veritas.

SW Spandau beendete die vergangene Saison auf einem soliden siebten Tabellenplatz und möchte in der neuen Spielzeit den nächsten Schritt machen. Die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren. Nach Angaben des Vereins werden die ersten Neuzugänge in Kürze offiziell vorgestellt. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um in der kommenden Saison eine noch erfolgreichere Rolle in der Liga zu spielen.

Bahadir Dilsiz

Ahmet Ezelsoy

SW Spandau

Bezirksliga-Staffel 2

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