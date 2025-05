Schwarz-Weiß Köln siegt mit zehn Mann – Tabellenspitze unverändert

Hohkeppel II verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Disziplin und nahm drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf mit. Lindlar hingegen muss den bitteren Gang in die Kreisliga antreten – sportlich manifestiert sich damit eine lange Zeit drohende Entwicklung.

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich wenig. Die Partie blieb zerfahren und von zahlreichen Unterbrechungen geprägt. Lindlar erhöhte zwar in der Schlussphase das Risiko, doch nennenswerte Torchancen blieben Mangelware. Marc Bruch zielte über das Tor, ein Kopfball von Luca Jansen verfehlte ebenfalls das Ziel.

In der 21. Minute folgte ein Einschnitt ins Spiel: Sam Kirschsieper wurde nach einem harten Einsteigen mit Rot vom Platz gestellt. Dennoch tat sich der TuS Lindlar in Überzahl schwer, offensive Akzente zu setzen. Hohkeppel stand kompakt, kontrollierte das Spielgeschehen und ließ bis zum Pausenpfiff keine nennenswerte Möglichkeit des Gegners zu.

Die Partie begann mit offensivem Engagement der Gäste. Bereits in den Anfangsminuten erspielte sich Hohkeppel erste Gelegenheiten. Die verdiente Führung fiel durch einen ruhenden Ball: Sabani zirkelte den Freistoß aus gut 20 Metern sehenswert über die Mauer hinweg ins Netz. Es war das 100. Saisontor für Hohkeppel II – ein statistischer Meilenstein. Danach verpasste David Dresbach nach einem Eckball eine mögliche frühe Vorentscheidung. Auch der nächste gefährliche Freistoß von Sabani wurde von TuS-Torhüter Marco Bong entschärft.

Im Gemeindederby zwischen dem TuS Lindlar und Eintracht Hohkeppel II setzte sich die favorisierte Gästeelf mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Behadil Sabani bereits in der 12. Minute per direkt verwandeltem Freistoß. Trotz einer frühen Roten Karte agierte Hohkeppels Reserve über weite Strecken souverän und ließ in der Defensive kaum etwas zu. Für den TuS Lindlar steht mit dieser Niederlage der Abstieg nun auch rechnerisch fest.

Der Schlüssel zum Erfolg sei erneut eine starke Defensivleistung des Spitzenreiters gewesen. "Wir haben gegen einen sehr, sehr kompakten, gut verteidigenden Gegner gespielt, der gut organisiert war. Da war es erstmal schwierig, eine Lücke zu finden.Wir haben im ganzen Spiel eigentlich auch, wenn überhaupt, ein oder zwei Torschüsse zugelassen.“ Dass der Sieg nur knapp ausfiel, beunruhigte Voigt nicht: "Man bekommt nichts geschenkt, egal gegen wen. Und am Ende des Tages gewinnst du zwar in 'nur 1:0', aber das wichtigste Ziel ist erreicht: drei Punkte.“

Trainer Alexander Voigt analysierte nüchtern: "Dem Spielverlauf entsprechend hätte das Ergebnis durchaus höher ausfallen können, beziehungsweise müssen, was die Chancen angeht.“

Die Gastgeber standen über weite Strecken tief und kompakt, machten es dem Tabellenführer schwer, ins Spiel zu finden. Jan Wellem bestimmte dennoch über weite Strecken das Geschehen, ließ aber lange die letzte Konsequenz vor dem Tor vermissen. Erst nach einer knappen Stunde kam mit Kurth frischer Wind in die Offensive – und prompt stach der eingewechselte Angreifer mit dem entscheidenden Treffer.

Der SSV Jan Wellem hat die Tabellenführung in der Bezirksliga Mittelrhein 1 erfolgreich verteidigt. Beim CfB Ford Köln-Niehl gewann das Team von Trainer Alexander Voigt knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Joker Maurice Kurth in der 70. Minute.

TVH dominiert nach Startproblemen – Uruglica trifft doppelt

Mit einem 4:0-Auswärtserfolg beim FC Hürth II hat der TV Hoffnungsthal am Sonntag einen überzeugenden Sieg gefeiert. Nachdem die erste Viertelstunde noch ausgeglichen verlief, übernahmen die Gäste ab der 20. Minute zunehmend das Kommando.

„Die erste Viertelstunde war nicht so einfach für uns. Wir mussten uns reinkämpfen, mussten uns reinbeißen – haben wir auch getan“, bilanzierte Trainer Baran Dagdelen. Nach dem frühen Druck der Gastgeber brachte Luca-Simon Abrahams den TVH in der 31. Minute in Führung.

Nach der Pause spielte Hoffnungsthal auf: Petrit Uruglica erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0 (57., 70.), ehe Finn Dörmbach in der 78. Minute den Schlusspunkt setzte. Hürth II konnte in der zweiten Halbzeit keinen nennenswerten Torabschluss mehr verzeichnen.

Dagdelen war entsprechend stolz: „In der zweiten Halbzeit haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Richtig schöne Tore rausgespielt. Keine einzige Chance mehr zugelassen von Hürth. Das war schon sehr ansehnlich.“

Angesichts der hohen Belastung – inklusive Pokalhalbfinale unter der Woche – fand der Trainer nur lobende Worte für sein Team: „Ich glaube, kein Team im FVM hat so viele Pflichtspiele gehabt in dieser Saison wie wir. Dahingehend ist das schon herausragend, wie die Jungs versuchen, jedes Spiel das Beste aus sich rauszuholen.“

