Schwarz-Weiß Essen reist zur besten Rückrundenmannschaft

Auf Schwarz-Weiß Essen wartet ein schwieriges Auswärtsspiel. – Foto: Hubert Wilschrey

Da hat der ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein am Sonntag aber mal ein richtig dickes Brett vor der Brust, denn die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel muss beim Tabellenzweiten VfB 03 Hilden antreten. Die Hildener sind mit Abstand das beste Rückrundenteam und konnten zehn von elf Spielen gewinnen. Trotzdem wollen die Schwarz-Weißen natürlich auch vom VfB etwas Zählbares mit zurück nach Essen bringen, denn die letzten vier Auswärtsspiele konnte der ETB in der Meisterschaft alle siegreich bestreiten. Die Partie wird auf der Sportanlage Hoffeldstraße (Hoffeldstr. 106, 40721 Hilden) um 15.30 Uhr angepfiffen.

Nachdem der VfB 03 Hilden die Vorrunde als Fünfter abgeschlossen hatte, spielte er sich in der Rückrunde in einen wahren Rausch und konnte zehn Spiele am Stück gewinnen. Am letzten Samstag gab es dann aber beim KFC Uerdingen die erste Niederlage in diesem Jahr. Die Hildener haben nach 28 Spieltagen 56 Punkte auf dem Konto und liegen damit nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Ratingen 04/19. Besonders auf sich aufmerksam machte im bisherigen VfB-Saisonverlauf der langjährige ETB-Spieler Mohamed Cissé, der schon 13 Tore für sein Team erzielen konnte. Trainiert werden die 03er von Tim Schneider, der bereits seine sechste Spielzeit als Chefcoach der VfB-Oberligamannschaft absolviert.

"Brutales Auswärtsspiel"

ETB-Coach Björn Matzel sagt zur Auswärtspartie seiner Mannschaft in Hilden: „Wir haben seit vielen Wochen schwere Ausfälle zu verkraften, aber trotzdem eine gute Bilanz erreicht und uns aus einer schwierigen Situation befreit. Deshalb macht es auch keinen Sinn, nach der Niederlage gegen Monheim jetzt alles schlecht zu reden. Wir haben in Hilden ein brutales Auswärtsspiel vor der Brust und müssen auf deren Offensive höllisch aufpassen. Wir wollen dort aber eine Reaktion zeigen und eine vernünftige Performance abliefern. Beim VfB müssen wir komplett anders auftreten und viel besser mit und gegen den Ball agieren. Die Jungs müssen am Sonntag alles raushauen. Wenn uns das gelingt, können wir natürlich auch aus Hilden etwas mit nach Essen nehmen.“